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İADE İÇİN SON BAŞVURU 2 EYLÜL!

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İADE İÇİN SON BAŞVURU 2 EYLÜL!
Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezalarının iadesi için başvuru süresi 2 Eylül Pazartesi dolacak.

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; 12 Haziran'da yürürlüğe giren Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezalarına ilişkin düzenleme yapılmıştı. 
Bu kapsamda, verilmiş idari para cezalarına ilişkin tebliğde bulunulmazken, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmıyor. Bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları ise iade edilecek. 
Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon liranın iadesi yapılacak. 
Düzenleme, 1 Ocak ile 12 Haziran (bu tarih hariç) arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan yasak geçişler nedeniyle kesilen idari para cezalarını kapsıyor. 
Karayolları Genel Müdürlüğünce ilgililerin başvurusu aranmadan idari yaptırım kararı düzenlenmiyor, düzenlenmiş idari yaptırım kararları tebliğ edilmiyor, kesinleşmiş ve ödenmemiş idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmiyor. 
Takip için ilgili vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlar herhangi bir başvuru beklenilmeden terkin edilerek, takip işlemleri sonlandırılıyor. İdari para cezalarına ilişkin vergi dairesinin taraf olduğu dava varsa "mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilebilmesi için" ilgili mahkemeye bildirimde bulunuluyor. 
Ödenen idari para cezasının iadesi için dilekçeyle vergi dairelerine 2 Eylül'e kadar başvuru yapılacak. Buna göre, ödemenin vergi dairesine, bankalara ya da PTT'ye yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere herhangi bir vergi dairesine dilekçeyle başvuruluyor. 

 

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