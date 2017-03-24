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Hüsnü Mübarek serbest

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Hüsnü Mübarek serbest
Hüsnü Mübarek’in avukatı eski Mısır Cumhurbaşkanı’nın serbest kaldığını açıkladı.

Mısır'da 2011 yılındaki halk ayaklanması sırasında yaşanan ölümlerden ötürü 2012'de müebbet hapis cezası alan ancak sağlık durumundan ötürü uzun süredir askeri hastanede tutulan devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek serbest kaldı.

88 yaşındaki Mübarek kısa süre önce, "2011 yılında göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği" suçlamasıyla yargılandığı davadan, temyiz mahkemesinin kararıyla beraat etmişti.

Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Mübarek, sağlık durumu nedeniyle nakledildiği El-Meadi Askeri Hastanesi'nde bulunuyordu.

Mısır'da 25 Ocak 2011 ayaklanması sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Mübarek, görevinden istifa etmişti. Bunun ardından çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alınarak, çoğu hakkında "yolsuzluk ve kamu malına zarar" gibi suçlamalarla da davalar açılmıştı. Kahire Ceza Mahkemesi dün, Mübarek'in daha önce beraat ettiği yolsuzluk davasıyla ilgili yeniden soruşturma açılmasına karar vermişti.

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