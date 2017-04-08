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Hüseyin Göçek sakatlandı

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Hüseyin Göçek sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Gençlerbirliği - Antalyaspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek sakatlandı

Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanan hakem Hüseyin Göçek oyuna devam edemedi. Maçın devamında 4. hakem Murat Özcan düdük çaldı. 

Gençlerbirliği ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında hakem Hüseyin Göçek sağ ayağından sakatlandı. Sağ alt arka adalesini tutarak kenara gelen Göçek'e Gençlerbirliği ve Antalyaspor sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak ağrıları devam eden tecrübeli hakem oyuna devam edemeyeceğini söyledi. Bu gelişme üzerine maçın 4. hakemi Murat Özcan hazırlandı ve mücadeleye 43. dakikada dahil oldu. Oyunun kalan dakikalarını Murat Özcan yönetti, Hüseyin Göçek ise dördüncü hakem olarak oyuna devam etti.

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