Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanan hakem Hüseyin Göçek oyuna devam edemedi. Maçın devamında 4. hakem Murat Özcan düdük çaldı.
Gençlerbirliği ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında hakem Hüseyin Göçek sağ ayağından sakatlandı. Sağ alt arka adalesini tutarak kenara gelen Göçek'e Gençlerbirliği ve Antalyaspor sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak ağrıları devam eden tecrübeli hakem oyuna devam edemeyeceğini söyledi. Bu gelişme üzerine maçın 4. hakemi Murat Özcan hazırlandı ve mücadeleye 43. dakikada dahil oldu. Oyunun kalan dakikalarını Murat Özcan yönetti, Hüseyin Göçek ise dördüncü hakem olarak oyuna devam etti.
- BIST 88.497
- Altın 150,407
- Dolar 3,7358
- Euro 3,9596
- İstanbul 11 °C
- Ankara 7 °C
- Samuel Eto'o - Vagner Love takası için teklif!
- Beşiktaş, Dudu için Palmeiras ile görüşüyor
- Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni sözleşme
- Yenikapı’da evet mitingi
- Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu.
- Hüseyin Göçek sakatlandı
- Son dakika… İdlib’te yeni saldırı iddiası
- Son dakika…. Şirvan’da çocukların bulduğu cisim patladı: 1 öldü, 1 yaralı
- Volkan Demirel futbolu bırakıyor
- Şenol Güneş: Kendi oyunumuzu oynarsak yeneriz
- Yusuf Yazıcı: Beşiktaş'a da gol atacağım
- Tudor'un Başakşehir maçındaki zafer planı belli oldu
- İşte Arda Turan'ın yeni adresi!..
- Mancini'nin ilk transferi Sneijder!
- Mehmet Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...
Hüseyin Göçek sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Gençlerbirliği - Antalyaspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek sakatlandı
Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanan hakem Hüseyin Göçek oyuna devam edemedi. Maçın devamında 4. hakem Murat Özcan düdük çaldı.
Etiketler: Hüseyin Gökçek
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Samuel Eto'o - Vagner Love takası için teklif!Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o ve Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love için takas teklifi geldi. Avrupa'nın dev kulüplerinin forma satışlarının artırmak için transfer yaptığını ifade eden Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, bu düşüncenin paralelinde e
Beşiktaş, Dudu için Palmeiras ile görüşüyorFikret Orman'ın 'ilgileniyoruz' dediği Dudu için resmi görüşmeler başladı. Oyuncunun ilk tercihi ülkesinde kalmak
Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni sözleşmeSarı-Kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor
Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu.Süper Lig'in 27. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşıyor.
Hüseyin Göçek sakatlandıSpor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Gençlerbirliği - Antalyaspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek sakatlandı
- 18:29 - Samuel Eto'o - Vagner Love takası için teklif!
- 18:21 - Beşiktaş, Dudu için Palmeiras ile görüşüyor
- 18:14 - Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni sözleşme
- 18:04 - Yenikapı’da evet mitingi
- 17:57 - Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu.
- 17:53 - Hüseyin Göçek sakatlandı
- 17:48 - Son dakika… İdlib’te yeni saldırı iddiası
- 17:47 - Son dakika…. Şirvan’da çocukların bulduğu cisim patladı: 1 öldü, 1 yaralı
- 17:38 - Volkan Demirel futbolu bırakıyor
- 17:36 - Şenol Güneş: Kendi oyunumuzu oynarsak yeneriz
- 17:23 - Yusuf Yazıcı: Beşiktaş'a da gol atacağım
- 17:18 - Tudor'un Başakşehir maçındaki zafer planı belli oldu
- 17:15 - İşte Arda Turan'ın yeni adresi!..
- 17:05 - Mancini'nin ilk transferi Sneijder!
- 17:01 - Mehmet Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim