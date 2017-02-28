Hürriyet'ten geri adım

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Hürriyet'in "Karargâh rahatsız" haberine tepki göstermesinin ardından bugün Doğan Holding'den özür açıklaması geldi. Tarafsızlık vurgusunun yapıldığı bildiride "Sivil irade, demokrasinin vazgeçilmezidir" denilerek öz

Hürriyet gazetesi Hande Fırat'ın 'Karargah rahatsız' haberine gelen eleştriler üzerine özür diledi.

Hürriyet, gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın imzasını taşıyan ve "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayınlanan haber için bugün Hürriyet sitesinden yaptığı açıklamayla özür diledi.

Hürriyet'in yayınladığı haberden:

Gazetemizin 25 Şubat 2017 tarihli nüshasının birinci sayfasında “Yedi Eleştiriye Yedi Yanıt” manşetiyle yayımlanan haberin tümü Genelkurmay Başkanlığı tarafından Ankara Temsilcimiz Hande Fırat'a, soruları üzerine yapılan kurumsal ‘bilgilendirme’ye dayandırılarak kaleme alınmıştır.

TARAFSIZLIK VURGUSU

Bu haberin iç sayfada aktarılışında yazı işleri tarafından “İddia ve eleştiriler 7 konuda yıpratıyor” başlığının üstünde kullanılan “Karargah Rahatsız" ifadesi Genelkurmay Başkanlığı'nın ilgili açıklamasında da belirtildiği gibi, bilgilendirmede yer almamıştır.

Hürriyet'in haberindeki “rahatsızlık” ifadesi, Genelkurmay Başkanı’nı hedef alan söz konusu iddia ve eleştirilerin yarattığı durumu açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Ancak maalesef haberimiz yayımlandıktan sonra gördük ki bu ifade, Genelkurmay'da hükümete karşı bir rahatsızlık varmış şeklinde de anlaşılabilmektedir.

'SİVİL İRADE DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZİDİR'

Bu başlığa böyle bir anlam yüklenmesi aklımızın ucundan dahi geçmemiştir. Böyle bir kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Kasıt bu olmamakla birlikte ‘karargahta rahatsızlık’ başlığı maksadı aşan bir editoryal hata olarak görülebilir. Bunun için üzgünüz.

Ordumuzun yıpratılması, iç siyasete çekilmeye çalışılması her Türk vatandaşının reddetmesi gereken bir durumdur. Ordumuzun seçimle işbaşına gelmiş sivil iradenin emrinde olması demokrasimiz için vazgeçilmez bir şarttır.

HÜRRİYET VE DOĞAN HOLDİNG'İN HİSSELERİ ÇAKILDI

Hürriyet'te 'Karargâh rahatsız' başlıklı haberle ilgili soruşturma başlatırken, Hürriyet Gazetecilik hisseleri yüzde 6.1, Doğan Holding hisseleri de yüzde 4.9 değer kaybetti.

DÜŞÜŞE GEÇTİ

Güne soruşturma olacağına ilişkin söylentilerin ardından düşüşle başlayan Hürriyet hisseleri işlemlerin tek fiyattan geçtiği seansın gün ortası bölümünde yüzde 6.1 düşüşle günün en düşük seviyesi olan 0.77 lirada bulundu. Gün içinde 0.76 liraya kadar geriledikten sonra toparlanmaya çalışan Doğan Holding hisseleri ise yüzde 4.9 kayıpla 0.77 lirada bulundu.

İKİ GÜNDE YÜZDE 16 KAYIP

Doğan Holding hisselerinde kayıp %12'ye ulaşırken iki günlük kayıp %16 oldu. Hürriyet hisseleri ise %10 düştü, hisselerdeki iki günlük kayıp %16'ya ulaştı.