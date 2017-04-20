  • BIST 91.780
  • Altın 149,478
  • Dolar 3,6335
  • Euro 3,9037
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKar yağıyor...

Hürriyet'ten CHP'lileri kızdıran Kılıçdaroğlu tweeti

»
Hürriyet'ten CHP'lileri kızdıran Kılıçdaroğlu tweeti
Hürriyet'in Twitter hesabında CHP Lideri'nin adının "KEmal" olarak yazılması, tepkileri de beraberinde getirdi.

Hürriyet gazetesi Twitter hesabından Ahmet Hakan'ın yazısını paylaşırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını "KEmal" şeklinde yazdı.

screenshot-343jpg.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dayının, kız kardeşi ve 3 yeğenine istismarı ortaya çıktı!20 Nisan 2017 Perşembe 12:53
  • Kar yağıyor...20 Nisan 2017 Perşembe 12:53
  • Helikopter kazasında enkazdaki 12 şehide böyle ulaştılar20 Nisan 2017 Perşembe 12:50
  • Fırlatıldı!20 Nisan 2017 Perşembe 12:40
  • "Sigara" cinayetinde 3 gözaltı20 Nisan 2017 Perşembe 12:37
  • Adana'da esrarengiz ölümler20 Nisan 2017 Perşembe 12:34
  • YSK Başkanı'ndan CHP'nin eleştirilerine cevap20 Nisan 2017 Perşembe 12:30
  • Cem Küçük Mavi Marmara Şehitleri'ne "manyak" dedi!20 Nisan 2017 Perşembe 12:23
  • 'Ceylan derisi' efsanesine veda!20 Nisan 2017 Perşembe 12:22
  • Emniyet sanal ortamda ava çıktı!20 Nisan 2017 Perşembe 12:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim