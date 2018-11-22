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Hürriyet'ten Ayşe Arman açıklaması!

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Hürriyet'ten Ayşe Arman açıklaması!
Hürriyet gazetesi, yazarı Ayşe Arman’ın para karşılığı röportaj yaptığına yönelik iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada “Hürriyet Gazetesi ve yazarlarına yöneltilen bu ithamın gerçek dışı olduğunu belirtmek isteriz” denildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman’ın para karşılığı röportaj yaptığı iddiası son günlerde medyanın gündeminde.

Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Son günlerde, başta Ayşe Arman olmak üzere gazetemiz yazarlarına yönelik bir karalama kampanyası kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir.

Türk basının ‘amiral gemisi’ olan Hürriyet Gazetesi, güçlü yazar ve muhabir kadrosu ile 70 yıldır Türkiye gündemini belirlemektedir.

Bu vasfından ötürü gazetemiz, başta sosyal sorumluluk çalışmaları olmak üzere geniş kitlelere ulaşmak isteyen tüm sektörler ve projeler için en çok tercih edilen yayın organlarının başında gelmektedir.

Proje yönetimi kapsamında paydaş sıfatıyla pek çok kurumla reklam işbirliği yapan Hürriyet Gazetesi, ‘haber değeri’ anlayışından ödün vermeden bu işbirliklerini haber içeriği olarak da kamuoyuna ulaştırmaktadır. Özellikle yazarların katılımı ile gerçekleştirilen bu tip çalışmalarda, projeyi gerçekleştiren kurum ile gazetemiz arasındaki reklam anlaşması haricinde gazetecileri bağlayan herhangi bir ticari işbirliği söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla gazetemiz yazarlarının da herhangi bir proje komisyonu ile çalışması mevzu bahis değildir.

Bu vesile ile Hürriyet Gazetesi ve yazarlarına yöneltilen bu ithamın gerçek dışı olduğunu belirtmek isteriz.

Gazetemiz 70 yıldır olduğu gibi bundan sonra da gündemi belirlemeye, ses getiren haber çalışmalarına imza atmaya ve projeler geliştirmeye devam edecektir.

Saygılarımızla,

Mehmet Soysal
Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı”

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