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SON DAKİKAHÜRRİYET’TE BÜYÜK DEPREM!

HÜRRİYET'TEKİ DEPREM GÜLSE BİRSEL'LE DEVAM ETTİ!

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HÜRRİYET'TEKİ DEPREM GÜLSE BİRSEL'LE DEVAM ETTİ!
Önceki gün 40'dan fazla kişinin işine son veren Demirören grubuna ait Hürriyet Gazetesi'nde şaşırtan bir ayrılık daha yaşandı.Yıllardır köşe yazarlığı yapan Gülse Birsel, yaşanan olayların ardından istifa ettiğini duyurdu.

Hürriyet Gazetesi dün büyük bir tensikat yaparak 40’dan fazla emekçinin işine son verildiğini evlerine yolladığı tebligatla duyurmuştu. Yaşanan bu olayının ardından Hürriyet’ten şaşırtan bir ayrılık haberi daha geldi. Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak uzun süredir köşe yazarlığı yaptığı gazetende kendi rızasıyla istifa ettiğini duyurdu.

“BAŞKA YAZILARLA GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE”

Köşe yazarlığı yaptığı gazeteden istifa ettiğini Twitter’daki kişisel hesabında duyuran Gülse Birsel, paylaşımında, “Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler” ifadelerini kullandı

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