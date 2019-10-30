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HÜRRİYET’TE BÜYÜK DEPREM!

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HÜRRİYET’TE BÜYÜK DEPREM!
Demirören Grubu’nun amiral gemisi Hürriyet’te bu sabah deprem etkisi yaratan işten çıkarmalar sonrası kriz çıktı.

Hürriyet Gazetesi’nde daha önce eşi benzeri görülmemiş işten çıkarmaların yaşanması ortamı gerdi. “Haber Konseyi”nin  ulaştığı kulis bilgilerine göre; sabah açığa çıkan olaya genel yayın yönetmeni Vahap Munyar çok sert tepki gösterdi.

Vahap Munyar’ın istifa kararı aldığı ve dilekçesini Meltem Demirören'e verdiği gelen haberler arsında. Ancak istifa dilekçesinin işleme alınıp alınmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

POSTA YOLUYLA ÇALIŞAN KOVMA

Demirören Grubu’nun en önemli gazetesi konumunda bulunan Hürriyet’te bu sabah çalışanların evine posta yoluyla tebligat gönderilmiş ve işlerine son verilmişti.

Şu ana kadar; Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş ve Dürdane Kırçuval isimlerinin kurumla ilişkisinin kesildiğini bilgisine ulaşılmıştı.

İşten çıkarılanların kıdem tazminatı hakkı kazanmak için bir haftasının kaldığı da dikkat çeken detaylardan biriydi.

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