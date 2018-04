Hürriyet'e Ateş Püskürdü!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbide yaşananlarla ilgili konuştu. Güneş, “Bir canımız var gerekirse onu da veririz” derken, özel güvenliklerin stadyumlardan temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Zor bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Güneş, “İyi kapanıp iyi çıkan, fizik gücüyle oynayan bir takım. Dirençlerini kırmaya çalıştık. Coşkulu başladık. Golden sonra oyun kurgumuzdaki sabrımızın dışına çıktık, telaşla oynadık. Golü yedik ve golden önce bir pozisyon daha verdik. İkinci yarıda ağırlık koyduk oyuna. Haklı bir galibiyet aldık, oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.

“2002’DE HAKKIMI VERMEYENLER BUGÜN DE EMEĞİMİ ÇALIYORLAR”

Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili olarak basın toplantısı düzenlemeyi planladığı söyleyen Şenol Güneş, “Yarın basın toplantısı düzenlemeyi planlıyorum. 50 yıllık birikimim var. Medya içinde de bana haksızlık yapanlar var.

Bir tanesi Hürriyet. Hakkımı helal etmeyeceğim onlara. Bu zamana kadar fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Bir sürü yere dolaşarak buraya geldim. Ben Trabzonspor’lu, Beşiktaş’lı değilim. Ben Türk futbolu için uğraşıyorum. Benim hastanedeki bilgilerimi aldılar. Bana sorsalar ben cevap veriyorum. 2002’de hakkımı vermeyip, paramı vermeyip paramı çalanlar bugün de emeğimi çalıyorlar” dedi.

Karşılaşmanın hakemiyle ilgili yorum yapanların olduğunu söyleyen Güneş, “Hakem kolladı diyorlar. Ricardo’ya bu maçta yapılan hareket kırmızı kart. Aynı pozisyonda Ankara’da Babel’e direkt verdi kırmızı kartı. Bu maçın ardından hala hakemi konuşuyorlar ya hiçbir şey demiyorum. İsim vermeden konuşuyorum, bu maçta yaptıklarını neden yapmıyorsun diğer maçlarda” açıklamasında bulundu.

“PEPE’YLE TANITIM YAPIP PEPE’Yİ YOK YERE OYUNDAN ATIYORSUNUZ”

Fenerbahçe derbisinde yaralanmasının ardından kendisini Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra bakanların da aradığını söyleyen Şenol Güneş, “Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu herkes aradı beni. Cumhurbaşkanımız aradığında kendisine söyledim, ‘Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı olarak, Fikret Orman da Beşiktaş Başkanı olarak gitsin, ben de futbol adamı olarak gideyim, bir televizyon programında konuşalım’ dedim.

Ben hürriyetimi kaybettim ama cesaretimi, onurumu kaybetmem. Fenerbahçe maçında olayı ben mi yaptım, her şey benim üzerimden yürüyor. 2024 için hazırladığınız video için Ricardo’yu Pepe’yi çağırıyorsunuz, Pepe’yi haksız yere oyundan atıyorsunuz. Attığınız adamla tanıtım yapsanız ne olur. Benim gibi niceleri var Türkiye’de. Oyuncu, antrenör, sanatçı, sporcunun önünü açacaksın. Ben bu maçı alsam ne olur almasam ne olur. Ben Trabzon’da olaylı maçta mağlup oldum, saha kapandı. Kaç defa kapandı saha, bendim antrenör. Bana haksızlıklar yapılmadı mı?” ifadelerini kullandı.

“AZİZ YILDIRIM’IN KAVGA ETTİĞİ ŞEKİP MOSTUROĞLU, HALUK ULUSOY’UN SAĞ KOLUYDU”

Hastaneden alınan evraklarla ilgili konuşan Şenol Güneş, “Hastaneye gidip gizli bilgi soracağına, gelip bana sor. Benim oyuncuma dava açıyorlar. İtme var, vurma yok. Oyuncuyu 24 saat önce bu maçın kadrosuna almışken kurula veriyorsunuz. Bu güvenlikçilerin de hepsinin temizlenmesi lazım. Biz evladımızı emanet ediyoruz güvenlikçilere, bu adamlar bize saldırıyor.

Biz her şeyi konuşuruz, kavga isterlerse hepsini yaparız, bir canımız var onu da veririz. Ben milli takımdayken noterden bana 3 kez değiştirerek evrak gönderen Şekip Bey şimdi konuşuyor. O dönem Aziz Yıldırım’ın kavga ettiği Haluk Ulusoy’un sağ kolu, her şeyi yürüten Şekip Mosturoğlu’ydu. Ama Fenerbahçe federasyondan şikayetçi. Kaç kez şampiyon oldu o dönem Fenerbahçe, ona bir bakın. Şekip Mosturoğlu sonra gitti Fenerbahçe’ye. Bende gizli yok, her şeyim açık. Kimsenin canı yansın istemiyorum.

Benim için aile, ülke daha önemlidir. Susuyorsam bundandır. Ama bunu yaparken ben de hakkımı biraz savunayım ya. Sanki ben kendime cisim attım. Benimle ilgili niye karar veriyorsunuz. Gerçeği söyleyemiyorsunuz. Beşiktaşlı da kendine göre söylüyor rakipleri de kendine göre söylüyor. Yasa çıkarsak ne olur, ahlak sıfıra inmiş. Ben maça çıktığım zaman ne olacağını biliyor muyum? Şimdi adam elini kaldırıyor, ben korkuyorum. Ben bu hale niye düştüm ya? Bu kafa çok darbe yedi ama o zaman gençtim. 50 yıl önce futbolculuk serseri işi diyorlardı. Serseri işi olmadığını gördüm. Ama serserilerin ahlaksızların bu işin içine girdiğini de görüyorum” diyen Şenol Güneş, basın toplantısını soru kabul etmeden tamamladı.