Hürriyet yazarına İzzet Çapa'dan gol!

Hürriyet'in televizyon yapımcısı 'tv eleştirmeni' Cengiz Semercioğlu, bir kez daha baltayı taşa vurdu. "Ben yapımcı değilim" diyen Semercioğlu'na yanıt SuperHaber yazarı İzzet Çapa'dan geldi.

SuperHaber'de yer alan habere göre evlilik programlarının kanun hükmünde kararname (KHK) ile yasaklanacağı haberi üzerine başalayan tartışmada Esra Erol'un, “Bu çamurla yaşayamam” ifadesi üzerine, Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'nun, ”Günlük 80-100 bin lira para kazanıyorsunuz, sonra kalkıp yok ‘Bu işi yapmayacağım’ , yok ‘Çamurla yaşayamam’ falan diyorsunuz… Lütfen yapma Esra… Ya işi bırak ya sessiz kal…” yanıtı yeni bir polemiğin fitilini ateşlemişti.

HEM YAPIMCI HEM TV YAZARI!

Semercioğlu'nun sözlerine tepki gösteren Erol sosyal medya hesabından, “Bir de bir taraftan tv yapımcılığı diğer taraftan tv yazarlığı yapanlar var. Nasıl oluyorsa! Onlar zaten ne söylese boş..” şeklinde paylaşımda bulunarak Cengiz Semercioğlu’nu işaret etmişti.

"BEN DEĞİL KARDEŞİM YAPIMCI"

Semercioğlu’ndan bu sözlere köşesinde cevap vererek polemiği sürdürdü. Semercioğlu; “Benim bir yapım şirketim yok. Olamaz da ama kardeşimin var. Ben yapımcılık yapmıyorum, kardeşim Cem yapıyor. Yeni değil, yıllardır üstelik… Yıllarca TV’lerin haber merkezlerinde, program departmanlarında çalıştım, mütevazılık yapmayacağım program yapımını iyi bilirim. İzin verin de kardeşime yaptığı işlerle ilgili bir-iki fikir vereyim ha?” diye yazdı.

İZZET ÇAPA'DAN 'GOL'

Polemiğin bundan sonraki bölümünde ise SuperHaber yazarı İzzet Çapa devreye girdi. Sosyal medya hesabından polemiğe katılan İzzet Çapa, Star TV’de yayınlanan "Duymayan Kalmasın" programında Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil arasında geçen bir diyaloğun videosunu kullanarak Semercioğlu’nu köşeye sıkıştırdı.

Söz konusu diyalogta Seren Serengil, Cengiz Semercioğlu’nu programın yapımcısı olarak anons ediyordu.

İşte, Cengiz Semercioğlu’nun “Ben yapımcı değilim kardeşim yapımcı” kartını boşa çıkaran o anlar...