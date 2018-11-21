Hürriyet Okur Temsilcisi'nden Ayşe Arman çıkışı!

Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın röportaj karşılığı para aldığı yönündeki iddialar konuşulmaya devam ediliyor. Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici de bu tartışmalara bir gönderme yaparak, eski bir yazısını hatırlattı.

Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın röportaj karşılığı para aldığı yönündeki iddialar konuşulmaya devam ediliyor.

İlk olarak Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın gündeme getirdiği bu iddiayı, Habertürk yazarı Fatih Altaylı ve Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç da sürdürmüştü.

Medyada Ayşe Arman tartışması sürerken, bugün de bazı yazarlar konuyu köşelerine taşıdı.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Fiyatınızı söyleyin”, Korkusuz yazarı Ümit Zileli “Bastır parayı al haberi, röportajı”, Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru ise, “Ayşe parayla yazıyorsa Ahmet kaça yazıyor” başlıklı yazılar kaleme alarak, konuyla ilgili tartışmalara katıldılar.

HÜRRİYET OKUR TEMSİLCİSİ O YAZIYI HATIRLATTI

Öte yandan, Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici ise, bu tartışmalara bir gönderme yaparak, eski bir yazısını hatırlattı.

Bildirici, sosyal medya hesabından "Hürriyet'in Okur Temsilcisi köşesinde 16 Temmuz'da yayımlanan 'Reklam için söyleşi' başlıklı yazımda reklam-yazar ilişkisini bir kez daha irdelemiştim... Daha önce defalarca somut örnekler üzerinden yazmıştım bu konuyu..." diye yazarak, 16 Temmuz 2018'de kaleme aldığı bir yazıyı paylaştı.

Bildirici o yazısında, reklam sayfasından bahsederken, Ayşe Arman’ın psikolog Üstün Dökmen ile birlikte çay içip sohbet ederken çekilmiş bir fotoğrafının bu reklamda kullanılmasını eleştirmişti. Bildirici, "Böyle bir reklam sayfasında Hürriyet yazarının fotoğrafının kullanılması şaşırtıcıydı" derken, o söyleşinin 5 Mayıs'ta Hürriyet'in eki Kelebek'te de yayınlandığını ifade ederek, "Anlaşılan o söyleşi, bu çay firmasının reklam kampanyasının bir parçasıymış. Söyleşi reklam için yapılmış yani. Amaç gazetecilik değilmiş..." demişti.