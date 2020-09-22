Hürriyet Gazetesi'nin tirajı neden düşüyor?

Süper Haber TV yazarı Nuran Yıldız, Hürriyet gazetesinin tiraj kaybına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Süper Haber TV yazarı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuran Yıldız, Hürriyet gazetesinin neden tiraj kaybettiğini sorguladı. Gazetenin orta gelirin gazetesiyken amiral gemi olduğunu söyledi ve "Sahi, bu gazetenin içeriğiyle kim ilgileniyor?" diye sordu:

Hürriyet Gazetesi hiç değilse geçmişte, çoğumuzun ortak paydası olduğundan neden tiraj kaybettiğini dönüp dönüp yazıyorum.

Hürriyet’te, tiraj ve reklam geliri düştüğü için sayfa sayısı azaldı.

Azalan sayfalar da haliyle altın değerinde.

İşte o altın değerindeki sayfaların birinin yarısı, lüks restoranların evlere servis vermesine ayrılmıştı.

Şimdi. Bu ülkede kaç ev, lüks restoranlardan eve sipariş ister? Sayı belli.

Onlar da zaten gazete okumaz.

Hürriyet orta gelir grubunun gazetesiyken amiral gemisiydi.

Sahi, bu gazetenin içeriğiyle kim ilgileniyor?