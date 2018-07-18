Hürriyet Gazetesi'nde flaş gelişme!

Demirören Medya Grubu'nun satın aldığı Hürriyet Gazetesi'nde ayrılıklar yeniden yaşanmaya başladı.

Hürriyet Gazetesi'nin deneyimli ekonomi yazarı ve eski Merkez Bankası bürokrati Uğur Gürses gazete ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Gürses 2014 yılından itibaren yazdığı yazılarda hükümetin ekonomi politikalarına sert eleştiriler yöneltiyordu.

PİYASALARI RAHATSIZ EDER

Gürses son yazısında Merkez Bankası için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan düzenlemeyi eleştirmiş, "Görev süreleri merkez bankacılığında bağımsızlık için en önemli kalkandır. Merkez bankalarının bağımsızlığı için 3-4 unsurdan biri üst yöneticilerin görev süresinin uzunluğu. Bunun kısaltılması dünyanın her yerinde bağımsızlık kalkanının zayıflatılması olarak görülür, kaygı uyandırır, piyasaları rahatsız eder" ifadesini kullanmıştı.

YAZISI SANSÜRLENDİ

İddiaya göre Gürses, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) “insider trading-İçerden bilgilendirme”yi suç olmaktan çıkaran kararını eleştiren bir yazı yazdı. Kararın “Türkiye’nin sermaye piyasasısı için kara bir leke olduğu”nu düşünen Gürses’in bu yazısını Hürriyet yönetimi “Biz de halka açık bir şirketiz, SPK ile ilişkilerimiz var” gerekçesiyle yayımlamadı. Sansüre itiraz eden Uğur Gürses, 2014’ten beri köşe yazdığı Hürriyet’le yollarını ayırmaya karar verdi.

SON NOKTAYI KOYDUM

Gürses ayrılığını sosyal medya hesabından "Hürriyet yolculuğuna son noktayı koydum.Birlikte çalıştığım arkadaşlarıma, okurlarıma teşekkür ediyorum" mesajıyla duyurdu.

UĞUR GÜRSES KİMDİR?

1963 yılında Ankara’da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma hayatına 1986 yılında T.C. Merkez Bankası’nda başladı. Döviz kuru politikası, portföy yönetimi, döviz rezerv yönetimi ve açık piyasa işlemleri konularında çalıştı. 1994 yılında özel kesime geçti; 2000 Eylül ayına kadar ticari bankalarda üst kademe yöneticilik yaptı.

Bankacılığı bırakarak 2000-2005 arasında CNN TÜRK televizyonunda ekonomi yorumculuğu ve ekonomi haber yöneticiliği yaptı. Yorumculuğu 2012 yılında SKYTÜRK360 televizyonunda sürdürdü 1999 yılında Yeni Yüzyıl gazetesinde başladığım günlük ekonomi ve finans yazılarına, daha sonra Yeni Binyıl gazetesinde devam etti. 2001 yılından beri de yazılarını Radikal gazetesinde sürdürdü. 2014 Nisan ayından itibaren Hürriyet’te yazmaya başladı.