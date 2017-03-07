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Hürrem Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma!

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Hürrem Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma!
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hürmüz Boğazı'nda İran botlarınca, ülkenin "USS Invincible" askeri keşif gemisine yönelik önleme yapıldığını bildirdi.

 Pentagon, denizaltı füze tespit radarlarıyla donanımlı gemiye, boğazdan geçtiği sırada İran Devrim Muhafızlarına ait hücum botlarca önleme yapıldığını ve geminin rotasını değiştirmeye zorlandığını açıkladı.

PROFESYONEL OLMAYAN BİR YAKINLAŞMA

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, önlemenin "güvenli ve profesyonel olmayan bir yakınlaşma" olduğunu söyledi.

ALBAY DAVİS: "550 METREYE KADAR YAKLAŞTILAR"

Geminin kendisini daha da tehlikeye atmamak için yolunu değiştirdiğini ifade eden Davis, botların gemiye 550 metreye kadar yaklaştığını bildirdi.

İNGİLİZ KRALİYET DONANMASI EŞLİK ETTİ

Botlarla iletişime geçilmeye çalışıldığını ancak yanıt alınamadığını dile getiren Davis, "USS Invincible"a olay sırasında İngiliz Kraliyet Donanması gemilerinin eşlik ettiğini kaydetti.

İKİ GÜN ÖNCE DE TACİZ EDİLDİ

Davis, "USS Invincible" gemisinin, iki gün önce de Umman Körfezi'nde bir İran firkateyni tarafından 150 metreye kadar yaklaşılmak suretiyle taciz edildiğini bildirdi.

Bunun da "profesyonel olmayan bir yaklaşma" olduğunu belirten Davis, ancak firkateyn Amerikan gemisiyle paralel hareket ettiğinden bunu "güvenli olmayan bir yaklaşma" şeklinde nitelemediğini söyledi.

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