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Hümeyra ve Zuhal Olcay Gibi Olmak Hayalimdi

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Hümeyra ve Zuhal Olcay Gibi Olmak Hayalimdi
Oyuncu Gonca Vuslateri’nin ilk teklisi 'Hep Bi’Şey Eksik' geçen hafta dinleyiciyle buluştu. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait şarkı vesilesiyle görüştüğümüz Vuslateri hem kariyer planlarını anlattı hem de koronavirüs salgını hakkında konuştu.

İki yıl önce Tuna Kiremitçi ile “Sana Dair” adlı parçada düet yapan Gonca Vuslateri 8 Mayıs’ta çıkardığı ilk teklisi “Hep Bi’Şey Eksik” ile müzikte de adından söz ettirmeye niyetli görünüyor. Sanatçıyla Skypem üzerinden yaptığımız söyleşide hem büyük hayranlık duyduğu Sezen Aksu’ya ait şarkıdan söz ettik hem de 2020’ye damgasını vuran salgından.

Gonca Vuslateri “Bence bu şarkının çıkabilecek en güzel ve en doğru zamanı. Şu anda hepimiz evdeyken, yeni bir habere, yeni bir duyguya, yeni olan her şeye acıkmışken, neden böyle bir katkıda bulunulmasın ki diye düşündüm. Çok da güzel oldu aslında” dedi iki senedir bekleyen şarkının dinleyiciyle buluşmasının zamanlaması için.

“ŞARKIYI SEZEN ARMAĞAN ETTİ”

Şarkının Sezen Aksu tarafından kendisine armağan edilişi sorulduğunda Aksu ile ilişkilerini Pinokyo ile Gepetto Usta’nın ilişkisine benzeten Vuslateri “Ben onu boş yakaladığımda ve keyfili sohbet ettiğimiz zamanlarda onun yanında çok rahat ederim ve istediğim kelimelerle, bütün yenilgilerimle çok açılırım kendisine. Bizim aramızda hiçbir zaman böyle şarkı türkü, ticari bir şey olmadı. Hiç bu amaçla gitmedim. Fakat çok hassas bir anda, tam da bu şarkıdaki hikayeyi konuşurken, ben bunula ilgili bir şeyler danışmışken, birden bu şarkı ortaya çıktı” dedi.

“HÜMEYRA VE ZUHAL OLCAY GİBİ OLMAK HAYALİMDİ”

Müzik kariyerine devam edip etmeyeceğini sorduğumuzda ise Vuslateri “hayattaki hem kariyer hem duruş grafiklerine baktığım zaman hayranlıktan kendimi alamadığım isimler, Hümeyra gibi, Zuhal Olcay gibi, ve özellikle 70’li yıllarda hem aktör hem şarkı müzik iç içe olduğu, Türkiye’nin müzikal yapısının en kuvvetli olduğu yıllar… Benim çok özendiğim bir zaman dilimi. Dolayısıyla bu özendiğim isimlere yaklaştığım bir çalışma biçimim var” diyor ve yakın gelecekte Aykut Gürel ile çalımaya başlayacağının haberini veriyor.

“BU KARANTİNA SÜRECİNDE KİTAP YAZMAYA BAŞLADIM”

Gonca Vuslateri karantinadan söz açıldığında hakkında belki de hiç bilinmeyen bir gerçeği açıklıyor: “Şu koronayı da gördükten sonra inanın dedim ki, tamam ya dene işte, amaaan oldum yani… Şimdi bir kitap projesi var mesela ona çalışıyorum. Ellerim titriyor devamlı yazarken, onu öyle mi yaptım, böyle mi yaptım… Çünkü bu hepsinden farklı bir yol, ama o kadar keyifli ki, şu günlerde imajinasyonum çalışmayacak da ne zaman çalışacak diyorum kendime” diyen Vuslateri dedesinin hikayelerini fantastik bir tarzda ele alacağını ve Kutlukhan Perker’in de çizimlerle katkıda bulunacağını söylüyor.

Koronavirüs salgınının insanlığı nereye götüreceği üzerine konuşurken “Bunu bir travma olarak görmek lazım. Kültürel bir travma aslında… Ve bazı değerlere tutunmak ve bazı bilgiyi analog bir şekilde taşımaya devam etmek bir devrim haline gelecek bence ve kendi anarşizmini yaratacak gibi geliyor” diyor ve ekliyor: “Koronayı ben getirdikleriyle ve bizi dönüştürdüğü şeylerle toplumsal bir travma olarak da değerlendiriyorum ama aynı zamanda bir uyanış olarak da görmemek bence mümkün değil.”

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