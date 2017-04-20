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Hülya kızını haşladı!

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Hülya kızını haşladı!
Zehra Çilingiroğlu’nun Londra’nın puslu havasına daha fazla dayanamadığı ve okulu bırakıp Türkiye’ye dönme kararı aldığı iddia ediliyor.

"DÖNMEK İSTEMİYORUM"

Üniversite eğitimi için geçen yıl Londra’ya giden Zehra Çilingiroğlu, şehre bir türlü ısınamadı. Sürekli kapalı ve yağmurlu havanın yarattığı sıkıntıya aile özlemi de eklenince, Türkiye’ye döndü. Onun “Yağmurdan bıktım, Londra’ya dönmek istemiyorum” sözleri, iddiaya göre annesi Hülya Avşar’ı telaşlandırdı.

TATİL BİTİNCE GİDECEK

Avşar’ın konuyla ilgili şu açıklaması ise kızının bu kararını onaylamadığı ve kabullenmediği şeklinde yorumlandı: “Zehra şu anda Paskalya tatilinde, o yüzden Türkiye’de. Okulu bırakmış değil, devam edecek.”

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