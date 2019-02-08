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Hülya gazetecilere espri yaptı

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Hülya gazetecilere espri yaptı
Hülya Avşar, “Eski eşiniz Kaya Çilingiroğlu evlilik teklif ederse kabul eder misiniz? sorusuna, “Kaya ara ara gözüme hoş geliyor, her şey kısmet” yanıtını verdi.

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na övgüler yağdırdı. Geçtiğimiz günlerde Çilingiroğlu’nun bir fotoğrafının altına “Çok yakışıklısın” yorumu yapan oyuncu, “Kaya Bey evlenme teklif etse kabul eder misiniz?” sorusuna, “Vereceği taşa bağlı, iyi ve büyük bir şeyse tabii ki... Kaya’yı çok beğeniyorum, karizmatiktir.... Türkiye’de iyi giyinen dört adamdan biridir. Kendine bakıyor, spor yapıyor, dolu dolu biri. Onunla her şeyi konuşursun. Onun gibi etrafta çok az var. Her şey zaman ve kısmet” yanıtını verdi. 

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