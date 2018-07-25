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Hülya Çıldırdı!

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Hülya Çıldırdı!
Sosyal medyada son dönemlerde birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında bir akıma dönüşen hareket halindeki arabadan inip dans etme akımına Hülya Avşar da uydu. Avşar, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

Sosyal medyada son dönemlerde birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında bir akıma dönüşen hareket halindeki arabadan inip dans etme akımına Hülya Avşar da uydu.

'Do the shiggy' dans akımının son kurbanı Hülya Avşar oldu. Hülya Avşar, dünyadaki çılgın akıma uydu ve hareket halindeki araçtan inip dans etti. Ancak diğer örneklerdeki gibi olmadı. Avşar'ın indiği araç hızla uzaklaştı. Avşar, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İşte Hülya Avşar'ın Instagram hesabından paylaştığı o video:

 

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