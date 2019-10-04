Hülya Avşar, Tarabya’daki kuaförüne girerken habercilere yakalandı. Avşar kızı, röportaj yaptığı sırada, bir yavru kedinin koşarak bir aracın altına girmesi sonucu, panik dolu anlar yaşadı. Koşarak otomobili durduran Avşar, “Altınızda kedi var, sakın hareket etmeyin” diyerek, şoförü aşağıya indirdi. Sanatçı, dakikalarca araç sahibi ve gazetecilerle minik yavruyu çıkarmak için uğraştı. Kediyi bir türlü çıkartamayan Avşar, onu ikna etmek için kuaförden süt getirtti. Milliyet Gazetesi'nin özel haberine göre otomobilin altındaki sevimli dosta ulaşan sanatçı, onu kucağına alarak yarası olup olmadığını kontrol etti. Boynundaki tasmasının kediyi rahatsız ettiğini fark eden Avşar, gevşetip kuafördeki sahibine teslim etti.
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HÜLYA AVŞAR'IN YAVRU KEDİ PANİĞİ!
Hülya Avşar, röportaj yaptığı anda yavru bir kedinin koşarak aracın altına girdiğini görünce panik yaşadı.
Etiketler: Hülya Avşar, Avşar Kızı, Tarabya, Kuoför, Yavru kedi, Panik, Röportaj
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