Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
1.092
Altın
475,240
Dolar
7,3590
Euro
8,7826
İstanbul
25 °C
Ankara
29 °C
Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Daha yıkıcı olacak!
Türkiye koronadan değil, ekonomiden korkuyor!
Sabah Gazetesi'nin 'YALAN' İBB haberi!
Hülya Avşar’dan "Ben daha yıkılmadım" videolu paylaşım
'Survivor' Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?
Fahrettin Koca: "21 Eylül'e dikkat"!
Belçim Bilgin sevgilisiyle...
Erdoğan Bayraktar ne demek istedi?
İşinden çok özel hayatı gündemde
Gram altından ani yükseliş
Ankara Valiliğinden 9 maddelik yeni corona virüs önlemi
Trump: 'Erdoğan birinci sınıf bir satranç oyuncusu'
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık dava
Nihal Olçok'tan sert tepki: Allah sizi tarumar edecek
Son ankette şaşırtan sonuç: Babacan üzülecek!
YAZAR
MAGAZİN
GÜNCEL
SİYASET
DÜNYA
SPOR
BİLİM & TEKNOLOJİ
EKONOMİ
SAĞLIK & YAŞAM
KÜLTÜR SANAT
KADIN
SİNEMA
SON DAKİKA
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık dava
Hülya Avşar’dan "Ben daha yıkılmadım" videolu paylaşım
Ana Sayfa
»
Magazin
18.08.2020 20:46
Fotoğrafları photoshoplu olduğu için eleştirilen Hülya Avşar’dan videolu yanıt..
Hülya Avşar'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar photoshoplu diye eleştiri almıştı. Avşar kızı fotoğraflarının altına yapılan yorumlara cevap niteliğinde bir video paylaştı.
https://youtu.be/rTwPFLqfeVo
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Diğer Haberler
Hülya Avşar’dan "Ben daha yıkılmadım" videolu paylaşım
Fotoğrafları photoshoplu olduğu için eleştirilen Hülya Avşar’dan videolu yanıt..
'Survivor' Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?
'Survivor' Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk yaşıyor iddiası!
Belçim Bilgin sevgilisiyle...
Oyuncu Belçim Bilgin'in Alfredo Di Blasio ile aşkında her şey yolunda...
İşinden çok özel hayatı gündemde
KARA GÜL DİZİSİNDE HİLAL ALTIN BİLEK SON OYNADIĞI CUVUROVA DİZİSİNDE KERAM ALIŞIK İLE AŞK DEDİKODULARINA ADI KARIŞAN VE DAHA SONRA BODRUMDA CEŞME DE OYA AYDOĞAN OĞLU GURUR AYDOĞAN İLE GÖRÜNTÜLENEN ALTINBİLEK
Polis neden Şeyma Subaşı'nın evini bastı?
Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polislerin bastığı öne sürüldü.
Ebru Şallı'nın fotoğrafı olay oldu
Eski manken Ebru Şallı, önceki gün 36 yaşına basan eşi Uğur Akkuş'un doğum gününü kutladı. Birlikte verdikleri pozu paylaşan Şallı, "En mutlu yaşın olsun aşkı. Meleğimin uğuristanı" yazdı.
Sosyete helikoptere merak sardı
17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:12
Babası bu aşka onay vermedi
11 Ağustos 2020 Salı 18:26
Acar'a kriz yok...
11 Ağustos 2020 Salı 18:07
Göksel yürek hoplattı
11 Ağustos 2020 Salı 18:01
Bergüzar isyan ediyor...
11 Ağustos 2020 Salı 17:56
Serenay dayanamadı...
11 Ağustos 2020 Salı 17:46
Tülin Şahin'in kızının babası Pedro de Noronha sessizliğini bozdu!
10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:34
Tuvana'ya yasak geldi
10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:13
Denizin pili bitmez
10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:10
Corona virüs Özgü Namal"ı da vurdu
10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:05
Apple, iOS 14 Public Beta 3 güncellemesini indirime sundu
Johnny Depp'in iftira davasında Amber Heard'ın özel telefon mesajları ortaya çıktı
FOTO GALERİ
Üstüme Çok Geliyorlar
Hayatımda Cinsellik Yok
Güzelliğimi Spora Borçluyum
VİDEO GALERİ
Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
SON DAKİKA HABERLER
21:07 -
Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Daha yıkıcı olacak!
21:01 -
Türkiye koronadan değil, ekonomiden korkuyor!
20:58 -
Sabah Gazetesi'nin 'YALAN' İBB haberi!
20:46 -
Hülya Avşar’dan "Ben daha yıkılmadım" videolu paylaşım
20:40 -
'Survivor' Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?
20:35 -
Fahrettin Koca: "21 Eylül'e dikkat"!
20:32 -
Belçim Bilgin sevgilisiyle...
20:27 -
Erdoğan Bayraktar ne demek istedi?
18:33 -
İşinden çok özel hayatı gündemde
18:31 -
Gram altından ani yükseliş
18:28 -
Ankara Valiliğinden 9 maddelik yeni corona virüs önlemi
18:24 -
Trump: 'Erdoğan birinci sınıf bir satranç oyuncusu'
18:21 -
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık dava
18:09 -
Nihal Olçok'tan sert tepki: Allah sizi tarumar edecek
18:05 -
Son ankette şaşırtan sonuç: Babacan üzülecek!
ÇOK OKUNANLAR
1
Belçim Bilgin sevgilisiyle...
2
Fahrettin Koca: "21 Eylül'e dikkat"!
3
Erdoğan Bayraktar ne demek istedi?
4
'Survivor' Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?
DÜN
|
BU HAFTA
|
BU AY
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
Sık Kullanılanlara Ekle
|
RSS
|
Seo Uzmanı
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 |
Haber Sistemi
:
CM Bilişim