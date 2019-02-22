Hülya Avşardan 3 milyonluk anlaşma

Bir yatak firmasının yüzü olan Hülya Avşar, satışları %40 oranında artırınca şirketle ikinci kez masaya oturdu.

Yıllardır sahnelerden, dizi ve film projelerinden kazandığı paralarla servetine servet katan 55 yaşındaki Hülya Avşar, gelir kapısı olarak gördüğü reklamlardan hatırı sayılır ücretler alıyor. Bunun son örneği de yatak firmasıyla yaptığı anlaşma oldu.

Bir yatak firmasıyla 2 milyon TL karşılığında anlaşma yapan ve geçtiğimiz günlerde sözleşmesi dolan oyuncu, şirket yetkilileriyle ikinci kez masaya oturdu.

Markanın satışlarını yüzde 40’lık satış oranıyla artıran Avşar Kızı’nın cebine 3 milyon TL girdiği öğrenildi.

Sanatçı, markanın tüm reklam faaliyetlerinde yer alacak.