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Hülya Avşar Zehra'nın hasretine dayanamadı

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Hülya Avşar Zehra'nın hasretine dayanamadı
Hülya Avşar, üniversite eğitimine Londra’da devam eden kızı Zehra’nın hasretine dayanamadı, soluğu İngiltere’de aldı.

Kızı Zehra üniversiteye başladığından beri Londra-İstanbul hattında mekik dokuyan Hülya Avşar, yine İngiltere’ye uçtu.

Anne-kızın Londra turundaki duraklarından biri Türk restoranı Sofra oldu.

Mekan sahibi Hüseyin Özer’in karşıladığı ikili, yemek yiyip hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra oradan ayrıldı.

Uzun saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Zehra'nın değişen imajı ise dikkatlerden kaçmadı.

Babası Kaya Çilingiroğlu kızının Bob kesimi saç stilini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Annesi Hülya Avşar ise o fotoğrafa 'Maşallah' yazmıştı.

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