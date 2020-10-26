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Hülya Avşar varlıklı iş adamıyla aşk mı yaşıyor?

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Hülya Avşar varlıklı iş adamıyla aşk mı yaşıyor?
Uzun süredir kalbi boş olan Hülya Avşar'ın bir iş adamıyla flört ettiği iddia edildi.
 

Uçankuş TV'de ekrana gelen "Hayatın İçinden" programında Erol Köse, "Yakın çevresinden sızan bilgiye göre Dubaili varlıklı bir işadamıyla flört ettikleri, yazıştıkları iddiası var... Görüşme aşamasında oldukları söyleniyor." şeklinde konuşarak kulağına gelen iddiayı canlı yayında dile getirdi.

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