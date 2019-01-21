Hülya Avşar köşkünü Güler sabancıya sattı

Kubilay Gecelerde



1997 yılında 2,5 milyon dolar ödeyerek aldığı tarihi köşkü satmak isteyen fakat bunun duyulmasını arzu etmeyen Avşar arkadaşı Güler Sabancı ya teklif götürmüş.

Sabanci Holding Yönetim kurulu başkanı Güler hanim dostlukları eskiye dayanan Hülya Avşar ı kırmamıs ve 150 yıllık tarihi köşkü satın almış. Avşar in avukatına yakın çevrelerin dilinde olan bu satış işlemi gizemini korurken söylentiler aldığı fiyatın 3 katına satıldıgı yönünde. İddialara yanıt Sabancı ailesinden geldi. Aile böyle bişeyin olmadığını söyleyerek iddiayı yalanladı.