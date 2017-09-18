Hülya Avşar Hayatından Herkesi Sildi

Hülya Avşar bazı arkadaşlarını hayatından çıkarmaya karar verdi.Hülya Avşar yakında vizyona girecek 'Selfie' filmi öncesi hayatında temizlik yaptı.
Hülya Avşar 'Enerjimi emen insanları hayatımdan çıkardım.Bazıları kendiliğinden gitti, bir gecede 3-4 kişiye telefon açıp 'Kusura bakma ama artık seninle görüşmek istemiyorum bana iyi gelmiyorsun' dedim.
Numaralarınıda rehberden sildim ne kadar rahatladım anlatamam' dedi.
3 KİŞİYE GÜVENİYOR
Hülya Avşar bu kişilerin kim olduğunu söylemedi.
Sanat hayatından arladaşları olsada sırlarını yalnızca 3 kişiyle paylaştığını söyleyen Hülya Avşar, 'Ablam Leyla, kardeşim Helin ve Asistanım Serkan dışında kimseye önemli birşey anlatmam. Bu üç isim benim herşeyimi bilir. Onlara çok güveniyorum' dedi.