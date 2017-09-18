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Hülya Avşar Hayatından Herkesi Sildi

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Hülya Avşar Hayatından Herkesi Sildi
Bazı arkadaşlarını hayatından çıkarmaya karar veren Hülya Avşar, 1 gecede temizlik operasyonu yaptı ve 3 kişi haricinde herkesi hayatından çıkardı.

Hülya Avşar bazı arkadaşlarını hayatından çıkarmaya karar verdi.Hülya Avşar yakında vizyona girecek 'Selfie' filmi öncesi hayatında temizlik yaptı.

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Hülya Avşar 'Enerjimi emen insanları hayatımdan çıkardım.Bazıları kendiliğinden gitti, bir gecede 3-4 kişiye telefon açıp 'Kusura bakma ama artık seninle görüşmek istemiyorum bana iyi gelmiyorsun' dedim.hulya-avsar-115933lv.jpg

Numaralarınıda rehberden sildim ne kadar rahatladım anlatamam' dedi.hulya-avsar-115933fg.jpg

3 KİŞİYE GÜVENİYOR

Hülya Avşar bu kişilerin kim olduğunu söylemedi.

Sanat hayatından arladaşları olsada sırlarını yalnızca 3 kişiyle paylaştığını söyleyen Hülya Avşar, 'Ablam Leyla, kardeşim Helin ve Asistanım Serkan dışında kimseye önemli birşey anlatmam. Bu üç isim benim herşeyimi bilir. Onlara çok güveniyorum' dedi. 

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