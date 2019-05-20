HÜLYA AVŞAR AÇIKLADI

Aylardır kaldığı yoğun bakımdan geçtiğimiz haftalarda çıkan Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumunu Hülya Avşar açıkladı.

Mehmet Ali Erbil hakkında flaş gelişme Hülya Avşar her şeyi açıkladı - Sayfa 1

Hülya Avşar, yıllardır dost olduğu yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'i önceki gün ziyarete gitti. Kızı Zehra’nın elini kestiğini ve hastaneye dikişlerine pansuman yaptırmaya geldiklerini söyleyen Hülya Avşar, çıkışta ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Mehmet Ali Erbil'in aldığı ilaçların, onu daha enerjik yaptığını belirten 55 yaşındaki Avşar kızı, Mali'nin son durumu hakkında şu şekilde konuştu: "Son derece iyi. Bence artık şımarıklık yapıyor. Buradaki rahatı sevmiş. Herkes onu özledi.''