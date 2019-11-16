Avşar kızı uzun süren sessizliğinin ardından Antalya’daki beş yıldızlı bir otelle anlaşma imzaladı. Ünlü oyuncu, konserde alacağı parayı sır gibi saklıyor. Ancak gece için 200 bin TL’ye anlaşıldığı öğrenildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre sanatçı, kızı Zehra Çilingiroğlu’nu da yanında götürecek. Bu arada Avşar’ın televizyon yerine albüm çalışmalarına hız verdiği söylendi.
- BIST 105.380
- Altın 270,975
- Dolar 5,7403
- Euro 6,3404
- İstanbul 17 °C
- Ankara 14 °C
- MELİSA ÖZMEN İLE TANJU BABACAN'DAN MODA SOHBETİ!
- SON DAKİKA… İSTANBUL PENDİK’TE SALDIRI: 3 ÖLÜ! LİNÇ GİRİŞİMİ!
- YILDIZ KENTER YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI!
- FERİDE ÇETİN BEBEK BEKLİYOR
- HÜLYA AVŞAR 200 BİN TL'YE 'EVET' DEDİ!
- KERİM SABANCI VE DEREN TALU AŞK MI YAŞIYOR?
- LATİN GRAMMY ÖDÜLLERİ’NE LAFERTE DAMGA VURDU! TÖRENE ÜSTSÜZ KATILDI!
- ŞEYMA SUBAŞI’NDAN DİREK DANSI PERFORMANSI!
- GÖKHAN ÖZOĞUZ’DAN ANLAMSIZ TEPKİ!
- YARGIDA DEĞİL, GENEL KURULDA TARTIŞALIM
- BÜLENT ARINÇ’IN KIZI VE DAMADI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!
- KANUNUN ELİMDEN GİDERSE BEN ÖLÜRÜM!
- SERENAY SARIKAYA VE HALİT ERGENÇ ÇILGINLAR GİBİ DANS ETTİ!
- CAN YAMAN DANSÖZLERE NASIL TAŞ ÇIKARTTI?
- ALİŞAN KESENİN AĞZINI AÇTI: 100 BİN TL...
HÜLYA AVŞAR 200 BİN TL'YE 'EVET' DEDİ!
Sahnelere ara veren sanatçı Hülya Avşar, yeni yılın ilk gecesi için gelen teklife ‘Hayır’ diyemedi.
Etiketler: hülya avşar, avşar kızı, kıbrıs, sahne, şarkı, antalya, zehra çilingiroğlu, yılbaşı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MELİSA ÖZMEN İLE TANJU BABACAN'DAN MODA SOHBETİ!Cemiyet hayatının ünlü simalarından ve ayrıca moda editörü olan Melisa Özmen, modacı Tanju Babacan ile çok çarpıcı bir sohbet gerçekleştirdi.
SON DAKİKA… İSTANBUL PENDİK’TE SALDIRI: 3 ÖLÜ! LİNÇ GİRİŞİMİ!Pendik’te pompalı tüfekli saldırgan,dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalandı. Toplanan kalabalık saldırganı linç etmek istiyor. Mahallede gerginlik had safhada...
YILDIZ KENTER YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI!Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter, yoğun bakıma kaldırıldı.
FERİDE ÇETİN BEBEK BEKLİYORATV ekranlarında yayınlanan "Hercai" dizisinde oynayan Feride Çetin müjdeli haberi verdi. Rol gereği de hamile olan güzel oyuncu, bebek beklediğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
HÜLYA AVŞAR 200 BİN TL'YE 'EVET' DEDİ!Sahnelere ara veren sanatçı Hülya Avşar, yeni yılın ilk gecesi için gelen teklife ‘Hayır’ diyemedi.
VİDEO GALERİ
- 13:04 - MELİSA ÖZMEN İLE TANJU BABACAN'DAN MODA SOHBETİ!
- 12:32 - SON DAKİKA… İSTANBUL PENDİK’TE SALDIRI: 3 ÖLÜ! LİNÇ GİRİŞİMİ!
- 12:17 - YILDIZ KENTER YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI!
- 12:03 - FERİDE ÇETİN BEBEK BEKLİYOR
- 11:43 - HÜLYA AVŞAR 200 BİN TL'YE 'EVET' DEDİ!
- 11:35 - KERİM SABANCI VE DEREN TALU AŞK MI YAŞIYOR?
- 11:22 - LATİN GRAMMY ÖDÜLLERİ’NE LAFERTE DAMGA VURDU! TÖRENE ÜSTSÜZ KATILDI!
- 11:12 - ŞEYMA SUBAŞI’NDAN DİREK DANSI PERFORMANSI!
- 11:06 - GÖKHAN ÖZOĞUZ’DAN ANLAMSIZ TEPKİ!
- 10:44 - YARGIDA DEĞİL, GENEL KURULDA TARTIŞALIM
- 10:36 - BÜLENT ARINÇ’IN KIZI VE DAMADI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!
- 17:51 - KANUNUN ELİMDEN GİDERSE BEN ÖLÜRÜM!
- 15:24 - SERENAY SARIKAYA VE HALİT ERGENÇ ÇILGINLAR GİBİ DANS ETTİ!
- 14:39 - CAN YAMAN DANSÖZLERE NASIL TAŞ ÇIKARTTI?
- 14:24 - ALİŞAN KESENİN AĞZINI AÇTI: 100 BİN TL...
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim