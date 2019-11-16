HÜLYA AVŞAR 200 BİN TL'YE 'EVET' DEDİ!

Sahnelere ara veren sanatçı Hülya Avşar, yeni yılın ilk gecesi için gelen teklife ‘Hayır’ diyemedi.

Avşar kızı uzun süren sessizliğinin ardından Antalya’daki beş yıldızlı bir otelle anlaşma imzaladı. Ünlü oyuncu, konserde alacağı parayı sır gibi saklıyor. Ancak gece için 200 bin TL’ye anlaşıldığı öğrenildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre sanatçı, kızı Zehra Çilingiroğlu’nu da yanında götürecek. Bu arada Avşar’ın televizyon yerine albüm çalışmalarına hız verdiği söylendi.