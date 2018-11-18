Hulusi Akar'dan Kaşıkçı açıklaması!

Kanada’daki Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda konuşan Bakan Akar, katillerinin Kaşıkçı’nın parçalanmış cesedini valizle götürmüş olabileceğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada’nın Halifax kentindeki Uluslararası Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cesediyle ilgili açıklamada bulundu.

"VALİZLE GÖTÜRMÜŞ OLABİLİRLER"

Kendisine sorulan soruya yanıt veren Akar, “Bu konularda ihtimalleri konuşabilirsiniz. Bir ihtimal cinayeti gerçekleştirdikten 3-4 saat sonra Türkiye’yi terk ettiler. Diplomatik dokunulmazlıktan dolayı Kaşıkçı’nın parçalanmış cesedini valizle sorun yaşamadan götürmüş olabilirler” dedi.