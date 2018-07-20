Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Bakan Akar, 'Bedelli askerlikle ilgili Bakanlığımız bünyesinde bir hazırlık yapıldı. Bu çalışma Meclis'e sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek ve bu çerçevede gerekli sonuçları takip edeceğiz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik konusunda, "MSB bünyesinde ilgili birimlerle hazırlık yapıldı" dedi. Kayseri Valiliğini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Terör operasyonları hakkında konuşan Akar, "Gerekli faaliyetlerimizi, operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale gelene kadar operasyonlarımız sürecek" dedi. Bedelli askerlik konusunda açıklama yapan Hulusi Akar, "MSB bünyesinde ilgili birimlerle hazırlık yapıldı. Bu çalışma Meclisimize sunuldu. Sözkonusu yasanın ülkemize, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.