HULUSİ AKAR YAKALANAN SURİYE ASKERLERİNİN AKIBETİNİ AÇIKLADI!

Resulayn'da Mehmetçik tarafından gözaltına alınan 18 kişinin Esad'ın askeri olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Teslim edilmeleri konusunda Ruslarla konuşuluyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret etti.

Rasulayn’ın güneydoğusunda arama, tarama, keşif ve emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen ve Rejim unsuru olduğunu anlaşılan 18 kişinin durumuna da değinen Hulusi Akar, şu açıklamalarda bulundu:

YARALILARIN TEDAVİSİ YAPILDI

“Yapılan faaliyetler sırasında ‘Rejim ordusuna mensup olduklarını’ söyleyen 18 kişi sağ olarak ele geçirildi. Arkadaşlarımız onlarla ilgilendi, konuştu. İki yaralı vardı, onların hastanedeki tedavileri yapıldı. Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor, konuşuluyor. Bu konudaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık.”

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim gecesi Resulayn’ın güneydoğusunda arama, tarama ve keşif faaliyeti esnasında rejim unsuru olduğu iddia edilen 18 kişinin sağ olarak ele geçirildiğini açıklamıştı.

BİRLEŞİK MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ İÇİN TARİH VERDİ

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Kara Kuvvetleri İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne geçti. Burada brifing alan Akar, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisi için ABD ile yapılan çalışmaları hatırlattı. Bu kapsamda 5-7 Ağustos’ta Ankara’da gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeleri anımsatan Akar, “Görüşlerimizi, önerilerimizi, taleplerimizi tekrar ortaya koyduk. Bu taleplerimizi açık ve net bir şekilde ABD'lilerden istedik” diye konuştu.

Akar, görüşmelerde belli bir noktaya gelindiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Belli bazı ilerlemeler katedildi. İyi bir başlangıç yapıldı. Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak. Tabii ki bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, çalışmalar sürecek. TSK'yi temsilen toplantıda bulunan arkadaşlarımız ve ABD'li muhataplarınca PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nin bölgeden çıkarılması ve bunların elinde mevcut olduğunu bildiğimiz ağır silahların toplanması konusunda mutabakat sağlandı. Ayrıca tünel, mevzi ve benzeri tahkimatın da bir bütün halinde ele alınıp bunların tamamının tahrip edilmesi konusunda ABD'li muhataplarımızla anlaştılar. Buna ilaveten Türk ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında istihbarat değişimi yapılacak. Sonuç olarak bu çalışmalarla evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde bir an önce evlerine dönmelerini sağlayacağız.”

F-35 PARÇALARINI TÜRKİYE’DE ÜRETİYORUZ

F-35 savaş uçağı projesine de değinen Hulusi Akar, “Biz F-35 projesinde diğer ülkelerle beraber ortağız. Üzerimize düşen parayı ödedik, sorumluluklarımızı yerine getirdik. Daha dün ABD'li bir yetkilinin yaptığı açıklamada olduğu gibi, F-35’in bine yakın parçasını Türkiye’de aksaksız üretiyoruz. Dolayısıyla bu sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bizim ortaklıktan dolayı taleplerimiz var, bunları sürekli gündeme getiriyoruz. Biz ortak olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik, onlardan da bu ortaklığın gereği olarak yapmaları gereken neyse onları yapmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

S-400 ÇALIŞMALARI 2020 BAHARINA KADAR DEVAM EDECEK

Bölge füze ve hava savunma sistemi S-400’lerin tedarik sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları söyledi: Ülkemizi ve milletimizi hem hava hem de füze saldırılarına karşı korumak için bir hava savunma sistemini almış bulunuyoruz. Bu hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan çalışmalar 2020 baharına kadar devam edecek. Ayrıca Patriot hava savunma sistemi tedariki için de çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam etmektedir. (AA)