HULİSİ AKAR'DAN TERÖRLE MÜCADELE AÇIKLAMASI!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ ile mücadele, İdlib ve Pençe harekatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "TSK'nın pençesi teröristlerin ensesinde. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri dün Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törenle verildi.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün yanı sıra Bakan Yardımcılarının da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

"TSK'NIN PENÇESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

Terörle mücadele harekatlarında en büyük fedakarlığın şehitler ve gaziler tarafından gösterildiğini bildiren Akar, şehitleri rahmet, gazileri minnetle yad etti.

Akar, TSK'nın operasyonlarıyla şehit ve gazilerinin kanlarını, onların yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadığını belirterek, "Bu yapılan çalışmalar sayesinde bayrağımız dalgalanmaya, 82 milyon milletimiz kutsal vatan topraklarında rahat ve huzur içinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor." dedi.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve kararlılıkta devam edeceğini yineleyen Bakan Akar, şunları söyledi:

"İnşallah asil milletimizi, 82 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtaracağız. Teröristlerin teslim olmaktan ve bu işten vazgeçmekten başka çareleri yok. Son yapılan operasyonlar bunu açıkça ortaya koydu. Mehmetçik, komandolarımız özellikle Pençe harekatlarıyla teröristlerin bütün inlerine girdi, girmeye devam ediyor. Bütün inlerini teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da buna devam edilecek. TSK'nın pençesi bu teröristlerin ensesinde, bu bitmeyecek. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi."