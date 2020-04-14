Hulisi Akar'dan Son Dakika Celp Erteleme Açıklaması

Akar açıklamasında "Aldığımız tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu görüyoruz. Evlatlarımızın salgına karşı korunması için nisanda askere alınacak 53 bin yükümlünün silah altına alınmasının ertelenmesini değerlendiriyoruz" dedi.
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Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi.
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