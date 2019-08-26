Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Bakan Akar, S-400’lerin tedariki ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak" ifadelerini kullandı. Suriye'de güvenli bölge hakkında da konuşan Akar "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.
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HULİSİ AKAR'DAN ÇOK ÖNEMLİ S-400 AÇIKLAMASI!
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, S-400 alımının sürdüğünü duyurdu.
Etiketler: Hulisi Akar, S-400, Açıklama
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