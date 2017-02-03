Hükümetin ÖTV Kararından Sonra Fiyatlar Ne Kadar Düşecek?

Beyaz eşyadan alınan ÖTV 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Sektör yetkilileri kararın fiyatlara yüzde 6.7'lik indirim olarak yansıyacağı ve satışların yüzde 20 artacağı tahmininde bulundu.

Bakanlar Kurulu'ndan flaş ÖTV ve KDV kararları geldi. Klima, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisini (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Bakanlar Kurulu ayrıca gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV'yi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı. Konutta da KDV düzenlemesi yapıldı. Peki fiyatlar ne kadar düşecek?

Hükümet, 2008 küresel krizinin ardından ortaya çıkan yavaşlamayı bertaraf etmek için aldığı önlemin bir benzerini bugün de aldı. Tüketim vergisi oranı yüzde 6.7'den sıfıra indirildi.

SATIŞLAR YÜZDE 20 ARTACAK

Sektör yetkilileri, ÖTV sıfırlanmasının fiyatlara yüzde 6.7'lik indirim olarak yansıyacağını belirtirken; yaz aylarında yapılacak düğünler için alışverişin öne çekileceği, satışların yüzde 20 artacağı tahmininde bulundu.

Edinilen bilgiye göre kurlarda yaşanan büyük dalgalanmanın ardından beyaz eşya sektörünün, 2017'nin zor geçeceğine ilişkin hükümet üyelerine sunduğu projeksiyonların ardından bu karar alındı. Beyaz eşya sektöründe 2016 yılında satılan ürün sayısı 2015'e göre yüzde 5 artışla 7.5 milyon adet olmuştu.

FİYATLAR YÜZDE 6.7 DÜŞER, SATIŞLAR YÜZDE 20 ARTAR

Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız, özellikle AVM'lere giden kişi sayısının azalmasının ardından Ocak ayında beyaz eşya satışlarında yüzde 25'e yakın düşüşler olduğunu söyledi. Hükümetin bugün açıkladığı kararla birlikte satışların canlanacağı tahmininde bulunan Yıldız, yüzde 6.7'lik ÖTV indiriminin fiyatlarda aynı oranda indirim anlamına geldiğini belirtti.

30 Nisan'a kadar geçerli olacak vergi indiriminin satışları yüzde 20 artırabileceğini söyleyen Yıldız, "Bu kararın alınmış olması psikolojik olarak da sektörü canlandıracak. AVM'lere girişler azalmıştı; dövizdeki dalgalanma nedeniyle tüketici beklemeye geçmişti. Bu indirimler piyasada ciddi bir hareketlenme olacağını düşünüyoruz. Özellikle yaz aylarında yapılacak düğün dernek alışverişlerinin 30 Nisan'a kadar yapılacağını tahmin ediyoruz. Bazı bankalar, 12 aya kadar taksitlendirme de yapabildikleri için çeyizlik alışverişi erkene çekilecektir" dedi.

HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, ÖTV kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ve klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıdave meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan ÖTV'yi 30 Nisan'a kadar sıfırladı.

Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca, ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan ÖTV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olarak tespit edildi.

KONUTTA KDV DÜZENLEMESİ

Aynı Bakanlar Kurulu kararıyla, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamutarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL - 1,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması hüküm altına alındı.

Bu kapsamda, metrekare vergi değeri 1,000 TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacak. Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri 1,000 TL ile 2,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2,000 TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.