HÜKÜMET MEMUR-SEN'LE ANLAŞAMADI!

Medyafaresi.com'un haberine göre;
Hükümet memur ve memur emeklilerine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için ise yüzde 3+3 zam önermişti.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bu sabah yaptığı açıklamada, anlaşma süresinin dolması üzerine görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını duyurdu.
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Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 2020-2021 kamu emekçisi ve emeklisi zam görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını duyurdu.
Medyafaresi.com'un haberine göre;
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