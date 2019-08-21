HÜKÜMET MEMUR-SEN'LE ANLAŞAMADI!

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 2020-2021 kamu emekçisi ve emeklisi zam görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

Medyafaresi.com'un haberine göre;

Hükümet memur ve memur emeklilerine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için ise yüzde 3+3 zam önermişti.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bu sabah yaptığı açıklamada, anlaşma süresinin dolması üzerine görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını duyurdu.