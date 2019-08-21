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HÜKÜMET MEMUR-SEN'LE ANLAŞAMADI!

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HÜKÜMET MEMUR-SEN'LE ANLAŞAMADI!
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 2020-2021 kamu emekçisi ve emeklisi zam görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; 
Hükümet memur ve memur emeklilerine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için ise yüzde 3+3 zam önermişti.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bu sabah yaptığı açıklamada, anlaşma süresinin dolması üzerine görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

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