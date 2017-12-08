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Hücre Arkadaşından Şok İddia!

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Hücre Arkadaşından Şok İddia!
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York’ta yargılanırken itirafçı olan Reza Zarrab’ın cezaevinde hücre arkadaşına tecavüz ettiği iddia edildi.

New York Times (NYT) gazetesinin davayla ilgili gelişmeleri takip eden muhabiri Benjamin Weiser’in haberine göre; Manhattan’daki hapishanede aynı hücreyi paylaştıkları bir mahkûm, “Zarrab’ın cinsel taciz ve tecavüzüne uğradığını” belirterek, davacı oldu.

MAHKÛM TERÖR SUÇLUSU

Önceki gün akşam saatlerinde açılan davaya konu suçların Kasım 2016-Mart 2017 arasında işlendiği savunuldu. İddianameye yansıyan bilgilere göre; davacı mahkûm F.J. 62 yaşında ve Fildişi Sahili vatandaşı. Geçen yıl Çek Cumhuriyeti’nde yakalanarak ABD’ye sınırdışı edildi. Bir terör grubuna destek vermekle suçlanıyor ve suçunu itiraf etti, hakkındaki kararı bekliyor.

Davanın seyrini değiştirecek kritik bilgi ortaya çıktı
Davanın seyrini değiştirecek kritik bilgi ortaya çıktı!
İddianamede, Zarrab’ın devletin sağladığı bir avukat tarafından savunulan F.J. için özel avukat tutma ve Afrika’da yaşayan ailesine para gönderme teklifinde bulunduğu da öne sürüldü. Dava dosyasında, 8 Mart’ta Zarrab’ın bir kez daha saldırısına uğradığı aktarılan mahkûmun, bağırmaya başladığı ve yalnızca kendisinin değil, öteki mahkûmların da cezaevi yönetimine şikâyette bulunduğu ifade edildi. Dava dosyasında mahkûmun, “daha genç ve daha güçlü adam karşısında çaresiz kaldığı” ve “karşı koyamadığı” iddiası da yer aldı.

ZARRAB’IN AVUKATI: İDDİALAR YALAN

Davacı F.J. “O dönemde çok korktuğum ve utandığım için şikâyetçi de olamadım” dedi. Avukatı Alexei Schacht’a göre ise cezaevi yönetimi soruşturma açtı ama delil bulamadı. Schacht, “Hapishanede olmak yeterince kötü bir deneyim. Bu durum onun deneyimini çok daha korkunç bir hale soktu” dedi. Zarrab’ın avukatlarından Robert J. Anello ise iddiaların güvenilmez bir kaynak tarafından dile getirildiğini, “yalan” olduğunu savundu.

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