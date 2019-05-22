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HUAWEI GOOGLE SORUNU

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HUAWEI GOOGLE SORUNU
Peki alınan karar ile 90 gün sonra Android desteğini kaybetmek ile karşı karşıya kalan Huawei kullanıcılarını neler bekliyor?

Teknoloji dünyası birkaç gündür Google'ın Huawei kararını konuşuyor! Peki alınan karar ile 90 gün sonra Android desteğini kaybetmek ile karşı karşıya kalan Huawei kullanıcılarını neler bekliyor? Olası bir Android yasağı durumunda alternatif Android cihazlar neler? İşte Android işletim sistemi ile çalışan en popüler telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...

ABD Ticaret Bakanlığı, dün kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. 

ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak. 

HUAWEI KULLANICILARINI NASIL ETKİLEYECEK?
Yasağı 90 gün erteleyen karar kuşkusuz Huawei’nin kısa bir süreliğine olsa da rahat bir nefes almasını sağladı.

Peki bu 90 günün sonunda işler istenildiği gibi gitmez ve Google yasağı kullanıma girerse ne olacak? 

Bu senaryo gerçekleşirse Huawei cihazlara sahip olan kullanıcılar Google’ın bazı Android güncellemelerinden mahrum kalacak. 

Huawei kullanıcıları bu yamaları ancak Android Open Source Project- Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) geldiğinde alabilecek. 

90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama vb uygulamalarına sahip olamayacak. 

Bu senaryo gerçek olması durumunda Güney Kore merkezli Samsung'un arkasından dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei için zor günler başlamış olacak. 

Google’ın bu kararının kullanıcı tarafından göreceği tepki şirketin kısa vadeli zararında belirleyici olacak.

Zira kısıtlama halihazırda Huawei kullananları kapsamasa da yeni telefon alacaklar için başka markaları tercih etmeleri için yeterli motivasyonu barındırıyor. 

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