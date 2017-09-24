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HTC’de sürpriz bir haber geldi

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HTC’de sürpriz bir haber geldi
Teknoloji dünyasını az çok takip edenlerin de bileceği üzere geçtiğimiz gün önemli bir satın alım gerçekleşti.

Akıllı telefon bölümü dün Google’a satılan Tayvanlı şirket HTC U11 Plus modeli üzerinde çalışıyormuş. İşte detaylar.

Fransa kaynaklı bir rapora göre, HTC’nin yeni amiral gemisi modeli çerçevesiz bir tasarım çizgisiyle gelecek. Hatırlanacağı üzere Tayvanlı üreticinin bu sene satışa sunduğu tüm modellerde klasik kalın çerçeveli bir tasarım çizgisi hakimdi. Zaten HTC’nin üst segment modellerinin çok fazla satmamasının temel nedenlerinden birisi de bu eskiyen tasarım çizgisinde ısrarcı olmalarıydı.

Sızdırılan bilgilere göre HTC U11 Plus, gücünü Snapdragon 835’ten alacak. Sistemini 6GB RAM ile destekleyecek olan telefonun 128GB dahili depolama alanına sahip olacağı tahmin ediliyor.

1440×2880 piksel çözünürlüğünde JDI imzası taşıyan 5.99 inçlik bir ekranla gelecek olan HTC U11 Plus, IP68 sertifikasına da sahip. Arka tarafında 12MP’lik bir kamera bulunan cihazın ön tarafında ise 8MP’lik selfie kamerası yer alıyor. Kamera birimlerinin U11 ile aynı olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz.

Cihazın 11 Kasım’da Çin’de satışa sunulması bekleniyor. HTC’nin telefonu Çin dışında satışa sunup sunmayacağı ise henüz netleşmiş değil.

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