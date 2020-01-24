HSK: 400 Hakim ve Savcı Hakkında Soruşturma Devam Ediyor

HSK Başkanvekili Yılmaz, 400 hakim ve savcı hakkında devam ededen soruşturma olduğunu söyledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) FETÖ ile mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.



HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor" açıklamasında bulundu.



Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



"Hiçbir grubun yargısal yetkilerini kötüye kullanmasına yol açabilecek en ufak bir ihmale dahi taviz vermeyeceğiz.



HSK, kendisine ulaşan, ciddi olduğu konusunda somut bilgiler içeren bulguları hiç tereddütsüz araştırmaya devam ediyor."