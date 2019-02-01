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HSBC Genel müdürüne cumhurbsşkanına hakaretten hapis

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HSBC Genel müdürüne cumhurbsşkanına hakaretten hapis
HSBC Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı'nın "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.

HSBC Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı hakkında Gezi Parkı eylemleri sırasında retweetlediği bir video nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ı Hitler'e benzettiği gerekçesiyle Kervancı hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Karcıoğlu tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın Muhammed Yusuf Akbal'in 9 Şubat 2018 tarihinde savcılığa verdiği dilekçe üzerine başlatıldığı anlatıldı.

Şüpheli Kervancı'nın Ayşe Arman'ın Twitter'da "Güzel, göz at, seveceksin" notuyla paylaştığı "Hitler'in Veda Busesi, Gezi Parkı protestolarının büyümesinden yakınıyor" isimli videoyu, kendi Twitter hesabı ile retweet yaparak paylaştığı anlatılan iddianamede, suça konu videoya Adolf Hitler'in konuştuğu bir sahneye, "Bu üç noktadan kuşatırsak Gezi Parkı'ndaki tinerci grubunu dağıtılabilir. Polisin sert müdahalesi yüzünden grup şehre yayıldı. Ben Başbakanım, boru değil. Oy ile seçtiler lan beni. Başbakanım büyütmeyin, onlar on bin toplarsa siz milyon toplarsınız. İçip için ‘Şerefe Tayyip, şerefe Tayyip' diye nara atıyorlar. Önce bir şiirden hapis ye, şimdi bu" şeklinde altyazı eklendiği, Gezi Parkı eylemlerinin Hitler'in hayatının konu alındığı "Çöküş" filmine uyarlandığı ifade edildi.

Kervancı, soruşturma sürecinde verdiği ifadede, "Videoda Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer kamu görevlileri kastediliyorsa ben bunu bilmeden bir paylaşımda bulundum. Aksi bir durumun kesinlikle söz konusu olamayacağını, samimiyetle dile getirmek isterim. Şikayetçinin şahsıma ve mesleki itibarıma çirkin bir saldırıda bulunma amacıyla hareket ettiği düşüncesindeyim" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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