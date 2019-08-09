"HORTUMCULUK" KAVGASI

AKP’den MHP’ye geçen Karaman’da Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaptığı hizmetlerin eleştirilmesine tepki göstererek “Biz hortumlardan kestiklerimizi, hizmete sunuyoruz” dedi.

AKP ise MHP’li başkana sert tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'de genel başkanlar ittifakta sorun olmadığına ve ittifakın süreceğine dair mesajlar verse de, tabanda çok farklı gelişmeler yaşanıyor. Yerel seçimlerden bu tarafa Türkiye'nin birçok yerinde AKP ile MHP'nin karşı karşıya geldiği görüldü. Cumhur İttifakı'nda son kriz haber ise, Karaman'dan geldi.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den MHP'ye geçen Karaman'da belediye başkanı Savaş Kalaycı, geçtiğimiz Mayıs ayındaki belediye meclis toplantısında AKP ile meclis üyesi ile borç polemiğine girerek, "Kağıtta, kalemde, rakamlarda falan Karaman halkını kandırmayacağız. 'Cumhur ittifakı'nın bazı şeylerine sadık kaldığımız için borçları binada ilan etmemişsek kimse, bizi daha da zorlamasın." demesiyle gündeme gelmişti. Karaman'da AKP ve MHP arasında borç krizinin ardından şimdi de "hortumculuk" krizi yaşanıyor. MHP'li Başkan Savaş Kalaycı, 150 milyon borca rağmen yaptığı hizmetlerin eleştirilmesine tepki göstererek "Biz hortumlardan kestiklerimizi, hizmete sunuyoruz. Biz cebe çalışmıyoruz" dedi.

"HORTUMLARI KESTİK"





Karaman Belediyesini AKP'den 150 milyon borçla devraldığı öğrenilen MHP'li Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı kendisini sosyal medyadan eleştirenlere tepki gösterdi. Uluslararası Türk Dünyası Şöleninde yaptığı konuşmada, kendisinin ve belediye hizmetlerinin sosyal medyadan sahte hesaplarla eleştirildiğini söyleyen Kalaycı, bu kişileri 'yapılan hizmetlerden rahatsız olanlar' diye adlandırdı. Başkan Savaş Kalaycı "Diyorlarmış ki; 'Kalaycı geldi geleli 3 ayda birçok etkinlik yaptı.' Yani şöyle demek istiyor aslında, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Emmioğlu, biz israfı kestik israfı. Emmioğlu biz yandaş-yoldaş kayırmadık. Biz hortumlardan kestiklerimizi, artırdıklarımızı bu millete hizmet olsun diye sunuyoruz. Biz cebe çalışmıyoruz. Bunlar yapılan hizmetlerden rahatsızlar. Tabi nasıl bir yer bıraktıklarını biliyorlar" diye çıkıştı.

AKP'DEN TEPKİ: "YENİLİR YUTULUR DEĞİL"

MHP'li Belediye Başkanı Kalaycı'nın açıklamalarına sert tepki gösteren AKP Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan ise sosyal medya hesabı üzerinden karşılık verdi. Çağlayan, "Belediye Başkanı önceki dönem AK Partili Belediye yönetimlerini yandaşı ve yoldaşı kayırmakla, belediye kaynaklarını ceplerine atmakla hortumlamakla suçlamaktadır. Bu ağır ithamlar yenilir yutulur değil. Belediyenin tüm evrak ve belgeleri elinizde, tespit ettiğiniz suç ve suçlular varsa göreviniz gereği size düşen suç duyurusunda bulunarak suçluların yargılanmasını sağlamaktır. Sayın başkan boş boş konuşmayacaksın, hele iftira hiç atmayacaksın çünkü size yakışmaz. Milletimizin sizden beklediği laf yapmak değil, gereğini yapmanızdır" şeklinde paylaşım yaptı. (Yeniçağ)