HOLYWOOD YAPIMCISI TECAVÜZ SUÇUNDAN YARGILANIYOR

Çok sayıda kadını, "yıldız yapma" vaadiyle kandırdığı iddia edilen Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın davasında şaşkına çeviren bir olay yaşandı...

Kilit bir tanık olarak tanımlanan 34 yaşındaki Jessica Mann, Weinstein'ın avukatı tarafından sorgulanınca panik atak yaşadı. Duruşma iptal edilirken genç kadın apar topar adliyeden çıkarıldı.

Eğlence dünyasının yakından takip ettiği Harvey Weinstein davasında tansiyon yüksekti… Weinstein’ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen ve duruşmada “kilit tanık” olarak konumlanan 34 yaşındaki Jessica Mann, dün gerçekleşen duruşmada panik atak geçirdi.

Weinstein’ın avukatı Donna Rotunno tarafından sorgulanan Mann, Weinstein ile ilişkiye girdiğini ve ünlü iş insanıyla iletişimi koparmadığını söylerken, “Ben manipülatiftim ve onun egosu çok kırılgan olduğu için görüşmeye devam ettik” dedi. Mann, Weinstein’ın kendisine Mart 2013’te New York’ta ve bundan 8 ay sonra Los Angeles’taki bir otelde tecavüz ettiğini söylerken, buna rağmen yeni cep telefonu numarasını ünlü yapımcıya 5 kez verdiğini söyledi.

Mann, oyunculuk kariyerine zarar vermemesi için Weinstein ile cinsel ilişkiye girdiğini belirterek, “Onunla rızam olarak cinsel ilişkiye girdim ve uzun bir müzakere sürecinden geçtik çünkü oyunculuk kariyerimi bitirmesini istemiyordum” dedi. Hakkında sorular sorulurken ağlama krizine giren genç kadın güçlükle sakinleştirilebildi.

Weinstein duruşmaya yürüteci ile geldi.

Dün gerçekleşen duruşma sırasında Jessica Mann daha fazla soruyu kaldıramadı ve panik atak geçirdi. Weinstein hakkındaki soruları daha fazla kaldıramayan Mann, kontrol edilemez bir şekilde ağladı ve histeri krizine girdi. Mann, Weinstein ile cinsel ilişkiye girdiği sırada orgazm olmuş taklidi yaptığını itiraf ederken, ünlü yapımcının kendisinin üzerine idrarını yaptığını söyledi. Mann, “Bu olayı yaşayınca şok oldum” dedi.