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Hollywood'da skandal : "Üçlü ilişki" teklif etti !

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Hollywood'da skandal : "Üçlü ilişki" teklif etti !
Dünyaca ünlü ABD'li aktör Michael Weatherly, rol arkadaşı Eliza Dushku tarafından tacizle suçlandı.

New York Times’ta yer alan habere göre; Weatherly ile birlikte ‘Bull’ dizisinde rol alan Dushku, 50 yaşındaki oyuncu ile iyi arkadaş oldu. Ancak bir süre sonra Michael Weatherly, rol arkadaşına sette görünüşünü aşağılayan sözler söyledi ve üçlü ilişki teklifinde bulundu.

Kanal yönetimi, şok teklifin ardından diziden ayrılan Dushku’ya 9.5 milyon dolarlık sessizlik anlaşması imzalatmak istediği öne sürüldü. Kanal yönetiminin de doğruladığı olayda Weatherly sessizliğini bozdu.

Tacizle suçlanan Weatherly, New York Times’a yaptığı açıklamada, "Diziyi çekerken bir takım espriler yaptım. Eliza daha sonra bunların rahatsız edici olduğunu belirtti ve ben de kendisinden özür diledim. Sebep olduğum durumdan dolayı kendisinden özür dilerim” dedi.

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