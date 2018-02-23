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Hollanda'dan Skandal Karar!

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Hollanda'dan Skandal Karar!
Hollanda parlamentosu, koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından hazırlanan, "1915'de Anadolu'da Ermeniler'e yönelik katliamların soykırım olarak tanınması" önerisini kabul etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, 24 Nisan'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek "soykırımı anma törenine" hükümeti temsilen bir heyet gönderileceğini söyledi.

CU Milletvekili Joel Voordewind tarafından hazırlanan "Ermeni soykırımının tanınması" önerisine, Türkiye kökenli milletvekilleri tarafından kurulan DENK partisi dışındaki tüm partiler destek verdi. Öneri, 3'e karşı 142 oyla kabul edildi.

Ancak Dışişleri Bakanı Kaag, bu kararın hükümetin "Ermeni soykırımını" tanıdığı anlamına gelmediğine işaret etti.

Türkiye: Mesnetsiz karar
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karar kınandı ve "Avrupa'nın ortasında Srebrenitsa'da acısı hala dinmemiş soykırıma gözyuman bir ülkenin meclisinin aldığı sözkonusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin tutumu, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalıdır. Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, bu hususta haklılığımızı ortaya koymaktadır. Diğer yandan, Hollanda Hükümeti'nin, Temsilciler Meclisi'nin soykırıma ilişkin değerlendirmesini uygulamayacağı ve Erivan'da düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmenin olayların soykırım olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceği yönündeki açıklamasını not ediyoruz."

Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag'a göre, anma törenlerine bakan düzeyinde katılım, "1915'deki korkunç olaylar" için bir saygı göstergesi. Hollandalı bakan bunu, parlamento üyelerinin Hollanda'nın karıştığı bir köleliği anma toplantısına katılmasına benzetti.

Meclis, hükümetten "nitelikli soykırımı kabul etmesi" talebinde bulunmadı. Hollanda hükümeti, soykırım yerine, "soykırım meselesi" demeye devam edecek.

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