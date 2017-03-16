Hollanda seçimlerindeki 'Türkiye' detayı

Hollanda'da sonuçları merakla beklenen genel seçimleri, 33 milletvekili çıkaran Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki VVD kazandı. Beklediği patlamayı yapamayan Irkçı lider Geert Wilders'in partisi PVV ise ikinci oldu.

Hollandalılar; ırkçı söylemler, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve Türk bakanlara yönelik skandal tavrın gölgesinde seçime gitti. Ülkede dün yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başlayan oy verme işlemi 21.00'de (TSİ 23.00) sona erdi. Bin 114 aday ve 28 partinin 150 sandalye için yarıştığı seçime katılım oranı, 2012 seçimlerindeki 74,6'yı geçerek yüzde 82 oldu. Anketlerde Wilders uzun süre önde görünmüş, son haftalarda ise Rutte'nin çok az farkla gerisine düşmüştü. Ancak seçim sonuçlarında ırkçı lider Wilders beklediğini bulamadı. Wilders "Daha çok oy olabilirdi" dedi.

RUTTE'NİN PARTİSİ BİRİNCİ ÇIKTI

Oyların yüzde 95'te fazlasının sayıldığı seçimde, anketlerdeki beklentinin üzerinde oy olan Başbakan Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), güçlü rakibi aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ni (PVV) geride bıraktı. Türk bakanlara yönelik skandal tavır ve aşırı sağ söylemlerinin ardından son anketlere göre oyunu artırdığı görülen Rutte'nin partisi, yüzde 21.2 oy oranıyla 33 milletvekili çıkararak, birinci oldu. Buna karşın Rutte, yine de aldığı oyla, 2012 seçimlerinde elde ettiği 41 sandalyenin gerisine düştü.

HSonuca ilişkin konuşan Rutte, VVD'nin seçimlerden üçüncü kez en büyük parti olarak çıktığını belirterek, "Brexit ve ABD'de Trump'ın kazanmasından sonra Hollanda yanlış bir popülizme 'hayır' dedi. Artık kampanya bitti. Beraber olup istikrarlı bir hükümet kurmamız lazım" dedi.

EKONOMİK GİDİŞAT VE TÜRKİYE İLE YAŞANAN KRİZ RUTTE'YE YARADI

Hollanda'da yapılan genel seçimleri, anketlerdeki tahminleri de aşarak kazanan Rutte'nin bu başarısının perde arkasında iki faktör ön plana çıkıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, bunlardan ilki, Hollanda ekonomisinin son dönemde iyi bir performans göstermesi. Diğeri ise Rutte'nin "Türkiye ile yaşanan diplomatik krizi başarılı bir şekilde yönetmesi".

Sandık başında yapılan anket sonuçları gösteriyor ki, Rutte'ye oy veren seçmenlerin yüzde 81'i VVD'yi tercih etmelerinde iyi bir performans gösteren ekonominin rol oynadığını söylüyor.

Seçmenlerin yüzde 34'üne göre ise Rutte'nin Türkiye ile yaşanan diplomatik krizi başarılı bir şekilde yönetmesi VVD'ye oy vermelerinde etkili oldu.