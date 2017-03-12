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Hollanda Başkonsolosluğu'na asılan bayrağın sırrı ortaya çıktı!

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Hollanda Başkonsolosluğu'na asılan bayrağın sırrı ortaya çıktı!
Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğundaki bayrak, bina içerisinden biri tarafından indirilerek yerine Türk bayrağı çekildi. Yaklaşık yarım saat sonra söz konusu yere tekrar Hollanda bayrağı asıldı. Olayın Hollandalı konsolosluk yetkililerinin inisiyatifi

Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemesini protesto eden vatandaşların, Beyoğlu'nda bulunan Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi sürüyor.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla sabah saatlerinde başkonsolosluk önüne gelen vatandaşlar, Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tavrına tepki göstererek çeşitli sloganlar atıyor.

HOLLANDALI YETKİLİLERİN İNİSİYATİFİYLE ASILDI

Bu arada, konsolosluk binasının çatısındaki Hollanda bayrağının yerine Türk bayrağı asıldığı görüldü. Türk bayrağının konsolosluk binası içerisindeki bir kişi tarafından asıldığı öğrenildi. Bayrağın dışarıdan bir müdahaleyle değiştirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Yaklaşık yarım saat sonra söz konusu yere tekrar Hollanda bayrağının çekildiği gözlendi.  

Olayın Hollandalı konsolosluk yetkililerinin inisiyatifiyle gerçekleştiği bildirildi.

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