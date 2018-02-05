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Hollanda Ankara Büyükelçisini Geri Çekti

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Hollanda Ankara Büyükelçisini Geri Çekti
Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişki düzeyini düşürme kararını, resmi internet sitesinden de duyurdu. Dışişleri Bakanı Zijlstra adına yapılan resmi açıklamada, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizi çözmek için yapılan görüşmel

Açıklamada şöyle denildi; “Hollanda hükümeti, Mart 2017’den beri Türkiye’de görev yapmasına izin verilmeyen Hollanda’nın Ankara Büyükelçisini resmen geri çekme kararı aldı. Hollanda’nın artık Türkiye’de bir Büyükelçisi olmaması nedeniyle de, Türkiye’nin Hollanda’ya yeni bir Büyükelçi atamasına izin verilmeyecektir. Bu mesaj, Lahey’deki Türk Maslahatgüzarına da resmen iletilmiştir. Bu durum, Türkiye ile yapılan görüşmelere de bir duraklama getirmektedir.”

NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz yılın Mart ayında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, referandum çalışması için gittiği Hollanda’da, sınırdışı edilmiş ve Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik kriz yaşanmıştı.
Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij, Ankara tarafından “bir müddet Ankara’ya dönmemesi için” uyarılmıştı. Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler, bir yıldır fiilen maslahatgüzar seviyesinde seyrediyordu.

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