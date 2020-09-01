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Hindistan ve Çin askerleri tartışmalı sınırda ikinci kez görüştü

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Hindistan ve Çin askerleri tartışmalı sınırda ikinci kez görüştü
Hindistan ve Çin askerleri, son günlerde tartışmalı sınır bölgesinde artan gerginliğin ardından Ladakh bölgesinde ikinci kez görüştü.
Son dakika... Hindistan ve Çin askerleri tartışmalı sınırda ikinci kez görüştü

İki ülke askerleri, dün "meselelerin çözümü" için sınırda yaptıkları görüşmelerin ardından bugün tekrar bir araya geldi.

 
Son dakika... Hindistan ve Çin askerleri tartışmalı sınırda ikinci kez görüştü

Görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmadı.

Son dakika... Hindistan ve Çin askerleri tartışmalı sınırda ikinci kez görüştü

Her iki ülke de son 2 aydır sınır bölgesinde birlik ve askeri ekipman sayısını artırmayı sürdürüyor. 

 
Son dakika... Hindistan ve Çin askerleri tartışmalı sınırda ikinci kez görüştü
Hindistan Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Çin ordusunun, cumartesi gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" belirtilmişti.
Son dakika... Hindistan ve Çin askerleri tartışmalı sınırda ikinci kez görüştü

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini belirterek "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini” ifade etmişti. 

 
Son dakika... Hindistan ve Çin askerleri tartışmalı sınırda ikinci kez görüştü
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.
 
Son dakika... Hindistan ve Çin askerleri tartışmalı sınırda ikinci kez görüştü
Son dakika... Hindistan ve Çin askerleri tartışmalı sınırda ikinci kez görüştü
Son dakika... Hindistan ve Çin askerleri tartışmalı sınırda ikinci kez görüştü
     
 
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