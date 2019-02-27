  • BIST 104.442
  • Altın 225,979
  • Dolar 5,2939
  • Euro 6,0327
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

Hindistan, Pakistan arasında ki gerginlik büyüyor

»
Hindistan, Pakistan arasında ki gerginlik büyüyor
Hindistan ve Pakistan karşılıklı olarak hava sahalarını ihlal etti. Pakistan Hava kuvvetleri, hava sahasına giren 2 Hindistan savaş uçağını düşürdü.

 Cemmu ve Keşmir bölgesinde Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon yükseliyor. İki ülkenin savaş uçakları karşılıklı olarak hava sahalarını ihlal etti. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Pakistan hava kuvvetlerinin Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğü belirtildi. Pakistan'a ait 3 savaş uçağının da Hindistan hava sahasına girdiği ve Hindistan tarafından engellendiği belirtildi.

Hindistan haber ajansı ANI, Hindistan hava sahasında Pakistan'a ait bir F-16'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Hindistan 4 havalimanını kapattı!

Hindistan, Pakistan uçaklarının hava sahasına girmesi üzerine 4 havalimanını sivil uçuşlara kapattı.
Pakistan savaş uçakları sabah saatlerinde Hindistan hava sahasına girdi. Pakistan Hava Kuvvetleri, Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdü. Hindistan ise gelişmelerin ardından, Pathankot, Leh, Srinagar ve Keşmir'deki havaalanlarını kapattığını açıkladı. Hindistan haber ajansı ANI, Hindistan hava sahasında Pakistan'a ait bir F-16'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Srinagar şehrinde 14 Şubat'ta terör saldırısı düzenlenmiş 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

Hindistan makamları, saldırıdan dolayı Pakistan'ı suçlamış, Pakistan'ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini duyurmuştu. Olayın ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış ve Hindistan dün sabah saatlerinde Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı. 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marketler de zararına satışlar başladı26 Şubat 2019 Salı 15:35
  • EPGİS açıkladı! Motorine ve Benzine zam..26 Şubat 2019 Salı 15:32
  • Bakan Albayrak'tan Erdoğan'a doğum günü kutlaması26 Şubat 2019 Salı 15:11
  • Bakan Soylu açıkladı.. DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı26 Şubat 2019 Salı 12:24
  • Fatih Maçoğlu fox tv de konuştu İnternet sitesi kitlendi.. Twitter'den yorular yağdı26 Şubat 2019 Salı 11:06
  • Meteorolojiden son dakika kar uyarısı26 Şubat 2019 Salı 10:57
  • Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon26 Şubat 2019 Salı 10:55
  • Mustafa Sarıgül adını kullanarak dolandırıcılık yaptı25 Şubat 2019 Pazartesi 16:16
  • Ankara'da dev operasyon.. 100 asker gözaltına alındı25 Şubat 2019 Pazartesi 16:08
  • Başkalarının Hayatı25 Şubat 2019 Pazartesi 14:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim