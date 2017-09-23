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Hindistan, Arakanlı Müslümanlara sınırını kapattı!

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Hindistan, Arakanlı Müslümanlara sınırını kapattı!
Sınır muhafızları, Rohingyalı Müslümanların Hindistan'a girmelerini önlemek için biber gazı ve göz yaşartıcı bomba kullanıyor.

Hindistan sınır muhafızları, Bangladeş'ten Hindistan'a geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları durdurmak için biber gazı ve göz yaşartıcı bomba kullanıyor. Hindistan hükümeti Arakanlı Müslümanları durdurmaları için sınır muhafızlarına zor kullanma yetkisi verdi. Sınır Muhafız Güçleri'nden bir yetkili, "Arakanlı Müslümanlara ciddi zarar vermek ve onları tutuklamak istemiyoruz. Ancak Arakanlı Müslümanların Hindistan topraklarına girmelerini istemiyoruz" dedi.

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25 Ağustos'tan bu güne kadar 420 bin Arakanlı Müslümanın Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığındığı kaydedildi. Bangladeş'in mültecilere sığınma kampları sağlamak için gayret gösterdiği belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükumetinin Arakanlı Müslümanlara karşı düşmanca tavır taşığı, Rohingya'da Myanmar hükümetine karşı savaşmak için militan toplamak suçlamasıyla bir el Kaide üyesini tutukladğı belirtildi. Hindistan'da 2014 yılından beri 270 Arakanlı Müslümanın hapiste olduğu kaydedildi. Yeni Delhi Polis Yetkilisi Pramod Singh Khuswah, "Yaptığımız araştırmalarla El Kaide'nin Myanmar'a karşı dini bir savaş başlatmak için Hindistan ve Bangladeş'i üs olarak kullanmak istediklerini ortaya çıkardık. Onlar bizim güvenliğimize açık bir tehdit" dedi.

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